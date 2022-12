Georgia Mos, celebre Dj e Producer, sarà l’unica italiana ad esibirsi ai Mondiali di calcio in Qatar

C’è una donna italiana, l’unica, che suonerà in Qatar in occasione dei Mondiali di calcio. Si tratta di Georgia Mos.

Per chi non la conoscesse parliamo di una delle donne Dj e Producer più seguite in Italia, volto di spicco della scena dance mondiale. Ma andiamo a conoscere meglio insieme la sua storia.

Georgia, originaria di Sanremo si appassiona sin dalla tenera età alla musica studiando da ragazzina canto e chitarra. L’amore incondizionato per la musica la porta da subito a viaggiare per il mondo, fino a stabilirsi a Londra dove coltiva la sua passione per il Djing e la musica elettronica.

La sua passione e il suo talento la portano ad esibirsi in location molto importanti come il “Nikki Beach” di Miami, il “1 OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza,

In Italia il successo arriva nel 2016, anno in cui approda nel programma televisivo TOP DJ in onda su Italia 1, unica concorrente donna. Il successo televisivo la porta ad esibirsi nel 2017 con un tour in Asia e ad essere premiata come “Best New Comer Djane” nella classifica di Djane Mag mondiale. Nello stesso anno è stata scelta da Adidas per suonare a San Siro.

La sua prima uscita discografica è del Marzo 2018 e si intitola Tan Bueno. Seguono nel 2019 gli album See the light e Maya.

Appassionata di calcio e sfegatata tifosa Juventina, nel 2021 è stata il volto di Chiamarsi Bomber nel format Hai fifa dei bomber?, dove ha intervistato diversi ospiti del mondo del calcio e del mondo Musicale su Twitch. Suo anche uno dei remix de La Primavera di Jovanotti.

Georgia Mos live in Doha

Martedì 13 e mercoledì 14 dicembre Georgia Mos sarà l’unica donna italiana a suonare dal vivo a Doha per due specialissimi show in occasione dei mondiali di calcio in Qatar presso l’Hayya Fan zone.

Un importantissimo riconoscimento per l’artista, vera e propria icona della musica elettronica internazionale e brillante dj dal carattere cosmopolita.

Terminati i live in Qatar Georgia sarà pronta a partire per L’india per chiudere l’anno dal vivo in grande stile suonando come unica artista italiana in cartellone il prossimo 28, 29 e 30 dicembre al Sunburn Goa Festival 2002, uno dei principali Festival di musica in Asia.

Ecco la dichiarazione dell’artista: