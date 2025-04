Aperte le iscrizioni alla 12ª edizione del talent per autori di canzoni, Genova per Voi

Aperte le iscrizioni per Genova per Voi 2025, l’unico talent che mette al centro gli autori delle canzoni.

Genova per Voi è un posto dove le canzoni nascono due volte. La prima nella testa e nella penna di chi scrive. La seconda quando qualcuno decide di scommetterci davvero. È per questo che, anno dopo anno, questo il Contest per autori si è guadagnato un posto importante nel cuore dell’industria discografica italiana lanciando, tra gli altri, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Willie Peyote. Loro sono solo tre degli autori passati anche per il Festival di Sanremo 2025 con ben sette brani firmati.

Dal 10 aprile sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione del talent nato dal coraggio di crederci quando ancora l’autore era solo una firma minuscola nei crediti. Oggi invece è spesso la penna a guidare tutto.

il talent che mette al centro chi scrive

Prodotto da ATID con la coorganizzazione del Comune di Genova e il sostegno di Regione Liguria, SIAE, Nuovo IMAIE e Università di Genova, vede alla direzione artistica Gian Piero Alloisio, e a quella organizzativa il giornalista musicale Franco Zanetti.

Il premio finale? Un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi e, per tutti i finalisti, l’iscrizione gratuita per un anno alla SIAE.

genova per voi 2025 Iscrizioni aperte fino al 10 giugno: come funziona

La dodicesima edizione si svilupperà in più fasi: dalla selezione dei semifinalisti, ai laboratori per autori e interpreti, fino alla giornata di Masterclass con ospiti nazionali e alla Finale. Gli autori selezionati incontreranno anche il team editoriale di Universal guidato da Klaus Bonoldi.

“Anche quest’anno la presenza al Festival di Sanremo degli autori scoperti da Genova per Voi è stata significativa” – spiegano Alloisio e Zanetti – “e il successo di canzoni come Filo rosso scritta da Emanuele Dabbono per Alfa, e Bandiera di Giulia Mei, ci conferma che la strada è quella giusta: dare valore alla scrittura, senza compromessi”.

Iscriversi è semplice: basta visitare il sito www.genovapervoi.net, leggere il regolamento e compilare la scheda. Le iscrizioni si chiuderanno il 10 giugno 2025.

Per chi ama scrivere più che apparire, ma vuole vedere la propria musica camminare lontano, Genova per Voi è un’occasione da non perdere.