Genova per VOI 2022: Lorenzo Vuolo vince il contratto con Universal Music Publishing Ricordi

Si è chiusa l’edizione 2022 di GENOVA per VOI, il Contest per autori di canzoni ideato da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti. A trionfare nella nona edizione è stato Lorenzo Vuolo che si aggiudica così, come altri grandi nomi prima di lui (da Federica Abbate ad Alessandro La Cava), un contratto con Universal Music Publishing Ricordi.

Lorenzo Vuolo ha 23 anni e viene da Tradate in provincia di Varese. Alla diciannovenne Sofia Marsella di Campobasso è andata la Targa SIAE come migliore autrice.

Genova per voi 2022 la finale

La finale si è volta sabato 8 ottobre al Teatro Stradanuova. La Serata ha visto come Special Guest Federica Abbate, l’autrice di maggior successo della musica italiana scoperta proprio da Genova per Voi. Federica ha scelto di interpretare il brano scritto per Marracash e poi reinciso anche da Elodie, Niente canzoni d’amore.

Si sono esibiti anche il tutor Emanuele Dabbono, accompagnato da Fabrizio Barale, che ha presentato per la prima volta dal vivo il suo ultimo singolo, Cerezo, prodotto da Tiziano Ferro, mentre l’altro tutor Simone Cremonini ha cantato Non mi manchi più, un brano scritto insieme al giovane cantautore scomparso lo scorso anno, Michele Merlo.

Si è esibita anche la presentatrice della serata, Elisabetta Gagliardi con il suo ultimo singolo Nel centro di New York. Omaggio anche a Vittorio De Scalzi con la sua Una miniera interpretata dal Coro Quattro Canti diretto da Gianni Martini.

Tra gli interpreti che hanno cantato le composizioni degli otto finalisti, la giuria, composta da Giulia Cassini, Paolo Dal Bon, Laura Monferdini, Claudia Pastorino, ha scelto la diciottenne Sara Muzatsinda che ha ricevuto una targa dal consigliere di Nuovo IMAIE, Sabino Mogavero. Consegnata da quest’ultimo anche una targa al Presidente della Fondazione Gaber, Paolo Dal Bon.