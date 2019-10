Gemitaiz & MadMan Tour. Dopo aver pubblicato l’album Scatola nera, il power duo del rap italiano è pronto per tornare live con due date esclusiva nei palasport a Roma e Milano.

Scatola nera ha debuttato al primo posto della classifica di Vendita FIMI e ha già conquistato il disco d’oro per le oltre 25.000 unità.

Tra cinque mesi l’album verrà presentato dal vivo con due grandi eventi, il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 marzo al Mediolanum Forum di Milano.

In questi live Gemitaiz & MadMan presenteranno live il nuovo disco e ripercorreranno la loro storia musicale, da solisti e in coppia. I biglietti sono già in prevendita, i live sono organizzati da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label e Shining Production, sono in vendita su Ticketone al link qui in basso e nei punti vendita abituali e, ad oggi, i parterre per entrambe le date sono sold out.

Scatola nera è stato anticipato dal singolo Veleno 7 uscito su etichetta Tanta Roba Label / Island Records), settimo capitolo della saga partita nel 2009 e che nel 2016 ha dato vita a Veleno 6, brano che dalla sua uscita su Spotify non ha mai lasciato la classifica Top200 Italia, conquistando anche la certificazione doppio platino.

GEMITAIZ & MADMAN TOUR DATE E BIGLIETTI

13 marzo Palazzo dello Sport – Roma

20 marzo Mediolanum Forum di Assago – Milano

Foto di Sha Ribeiro