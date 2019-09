Gemitaiz & Madman Scatola nera, in arrivo il nuovo album.

La collaborazione tra i due rapper è iniziata nel 2012 con Detto fatto a cui, due anni dopo, ha fatto seguito Kepler (certificato disco di platino).

Nel frattempo Gemitaiz ha pubblicato gli album L’unico compromesso (disco d’oro), Nonostante tutto (disco di platino) e Davide (doppio disco di platino).

Madman invece è uscito con Doppelganger (disco d’oro) e Back Home (disco di platino).

Ora, a 5 anni dalla pubblicazione di Kepler, la coppia si riforma con un nuovo disco in arrivo e due live evento.

La collaborazione tra i due non si è mai interrotta ma il primo segnale del ritorno è stato il singolo Veleno 7, brano già certificato con il disco di platino con cui i due hanno battuto il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify (un totale di 1,824,280 stream in sole 24 ore).

In questi mesi Veleno 7, prodotto da PK e Mixer T per Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music Italia, ha continuato a salire nello streaming raggiungendo ad oggi 24,2 milioni di ascolti.

La canzone rappresenta il settimo capitolo di una saga musicale partita nel 2009 e che nel 2016 ha dato vita a Veleno 6, un brano che, dalla sua uscita su Spotify, non ha mai lasciato la classifica Top200 Italia, conquistando anche una certificazione doppio platino.

GEMITAIZ & MADMAN SCATOLA NERA

Il nuovo disco arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, e sulle piattaforme streaming, il 20 settembre prossimo. L’album esce per (Tanta Roba Label / Island Records / Universal Music) è già disponibile in pre-order e pre-save. Qui a seguire la copertina del disco.

Nel 2020 in due live speciali organizzati da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label e Shining Production.

Il 13 marzo Gemitaiz & Madman saranno al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 marzo al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti sono già in vendita.

Gemitaiz l’incidente

Il 30 agosto scorso Gemitaiz è stato coinvolto in un incidente stradale con il collega Venerus. A rivelarlo è stato lui stesso attraverso i propri social…

Venerus si era appena esibito in provincia di Milano e i due erano in auto insieme quando un fan ubriaco è praticamente entrato dentro la loro macchina a 80 all’ora mentre erano fermi ad un semaforo.

“Io e Venerus siamo vivi per caso. Non guidate ubriachi, non prendete la macchina, non vi ubriacate al volante“.

Accantonato questo brutto episodio non ci resta che aspettare di scoprire se il nuovo album conterrà duetti e collaborazioni. Gemitaiz & Madman Scatola nera… il nuovo album sta arrivando!