Gemitaiz e MACE pubblicano “Quello che resta”, il documentario girato in Mozambico che racconta dei brani Bianco/Gospel

Quello che resta è il documentario di Gemitaiz e MACE, girato da Manuel Marini. Il cortometraggio è disponibile su Vimeo a partire dal 21 giugno 2021 e mostra la nascita di Bianco/Gospel. Si tratta di due brani scritti e prodotti dagli stessi Gemitaiz e Mace, che hanno visto la luce lo scorso luglio.

Il documentario riprende il viaggio degli artisti in Mozambico e, con esso, il processo creativo che ha portato a Bianco/Gospel: tre amici – un rapper, un producer e un regista – che vengono travolti dalla bellezza del luogo, dalla sua energia e i suoi tramonti, non hanno potuto fare a meno di scrivere, comporre, riprendere.

Gemitaiz dichiara: “Abbiamo ripreso tutto il processo creativo, dal primo suono all’ultimo, dalla prima parola scritta alla chiusura dei brani. Ci siamo messi in testa che sarebbe stato bello documentare quel mondo e mostrare come aveva influenzato le nostre scelte artistiche sul momento.”

Tutti i proventi derivanti da questo progetto documentario saranno destinati a COOPI. Si tratta di un’organizzazione umanitaria che da oltre 50 anni opera in quasi 70 paesi diversi per contribuire al processo di lotta alla povertà e di crescita delle comunità, intervenendo in situazioni d’emergenza e di ricostruzione per ottenere un miglior equilibrio tra aree sviluppate e aree depresse o in via di sviluppo. Il noleggio del video su Vimeo per 48 ore nonché i ricavi che derivano dal singolo e dal relativo videoclip rientrano chiaramente in questa iniziativa.

Potete trovare il documentario a questo link.