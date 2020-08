E’ on line il videoclip di Bianco / Gospel, i due brani scritti e prodotti da Gemitaiz e Mace in Mozambico. I proventi della vendita dei singoli saranno destinati a COOPI, l’ONG che da 55 anni opera in quasi 70 paesi diversi per contribuire al processo di lotta alla povertà e di crescita delle comunità, intervenendo in situazioni d’emergenza e di ricostruzione per ottenere un miglior equilibrio tra aree sviluppate ed aree depresse o in via di sviluppo.

“Certe volte succedono delle cose che ti fanno credere nel destino. A gennaio Io, Mace e Manuel Marini siamo partiti per il Mozambico. Volevamo tornare in Africa tutti e 3 e lì non c’era stato ancora nessuno di noi. Siamo partiti per fare una ‘vacanza’, volevamo noleggiare una macchina e percorrere tutta la costa: esplorare, vivere. È quello che abbiamo fatto. Non avevamo messo in conto che essendo un cantante, un producer e un regista, la passione per il nostro lavoro ci avrebbe travolti e costretti a creare qualcosa li, con quell’energia, quei tramonti, quelle vibes.”

Queste le parole di Gemitaiz. Il rapper prosegue:

“Abbiamo realizzato due pezzi e girato un videoclip per unirli. Come agli inizi delle nostre carriere individuali ci siamo ritrovati ad essere la produzione di noi stessi. Noi 3 e qualche amico conosciuto lì che ci ha fatto da tramite e ci ha dato qualche dritta. Abbiamo ripreso tutto il processo creativo, dal primo suono all’ultimo, dalla prima parola scritta alla chiusura dei brani. Ci siamo messi in testa che sarebbe stato bello documentare quel mondo e mostrare come aveva influenzato le nostre scelte artistiche sul momento.”

GEMITAIZ E MACE – BIANCO / GOSPEL

È online anche il video girato e diretto da Manuel Marini, che ha realizzato anche un documentario. Questo progetto è ancora in lavorazione, ma sarà disponibile prima dell’inverno.

“Lavoriamo a questo progetto da quando siamo tornati, alla fine di Gennaio, quello che è successo dopo purtroppo, lo sappiamo tutti quanti molto bene. Dal coronavirus, che ha decimato e ancora sta decimando le popolazioni dei luoghi più poveri del pianeta, alla morte in mondovisione di George Floyd, l’ennesimo afroamericano ucciso a sangue freddo dalle forze dell’ordine americane.”

Prosegue Gemitaiz: