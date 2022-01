Gemello torna con “La quiete”. Ecco tracklist, collaborazioni e duetti del nuovo disco

La Quiete è il titolo del nuovo disco del rapper Gemello in uscita venerdì 21 gennaio per Honiro su licenza Believe. Un album ricco di collaborazioni che arriva a quasi tre anni dal precedente progetto discografico, UNtitled.

Ad anticipare l’album i singoli Un pezzo di universo con Coez e Gemitaiz, e Flashback, una canzone importante in quanto ha visto per la prima volta Gemello cantare oltre che rappare.

GEMELLO LA QUIETE

Il disco, già in pre order, omaggia nel titolo una gruppo post hardcore di Forlì, La Quiete per l’appunto. Ritornelli cantanti, strofe meno serrate e diversi musicisti di livello per un album che si contamina anche con l’indie. Ecco come ne parla Gemello…

Abbiamo registrato il disco in una casa a picco sul mare al Circeo davanti al faro ed è stato fondamentale l’aiuto di Sine e Valerio Smordoni per la realizzazione delle canzoni.

Nel disco ci sono molti featuring come Gazzelle che ha scritto il ritornello di Come se niente fosse e molti altri; e ovviamente i produttori Sine, Altarboy e Marta Venturini, che mi ha aiutato nei brani più indie.

Ecco tracklist, collaborazioni e produttori del disco:

Un pezzo di universo feat. Coez & Gemitaiz – prodotto da Sine e Neffa Flashback – prodotto da Marta Venturini Risalirai feat. Carl Brave – prodotto da Sine Come se niente fosse – prodotto da Altarboy Giostra feat. Ketama126 – prodotto da Ketama126 Pipistrelli feat. Mostro & Victor Kwality – prodotto da Sine Morti a galla – prodotto da Sine Rebecca è un fulmine feat. Kinder Garden & Il complemento oggetto – prodotto da Il complemento oggetto Strawberry feat. Esseho – prodotto da Esseho Con te feat. Holden – prodotto da Holden E Adesso? – prodotto da Marta Venturini