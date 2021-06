A sorpresa Gazzelle lancia il singolo “Tuttecose” feat. Mara Sattei (testo e audio)

Gazzelle Tuttecose testo e audio del nuovo singolo in coppia con Mara Sattei.

A qualche mese di distanza dalla pubblicazione del suo nuovo disco, Ok, Gazzelle torna con un singolo inedito.

Il disco. che ha visto luce il 12 febbraio 2021 per Maciste Dischi e Artist First, ad oggi è stato certificato disco d’oro per le oltre 25.000 unità. Da esso sono stati estratti già prima dell’uscita i singoli Destri (triplo disco di platino), Lacri-ma (disco d’oro), Scusa (disco d’oro) e Belva.

Per l’estate Gazzelle, come tanti altri suoi colleghi (vedi Madame e Noemi, tra le altre) ha deciso di pubblicare un nuovo brano e di aggiungerli alla tracklist dell’album digitale. È uscito così il 4 giugno Tuttecose in duetto con una delle artista del momento, Mara Sattei.

Gazzelle Tuttecose testo e audio

Okay, amici come prima

la festa è già finita

Se non ti riconosci più

non te la prendere con la mia vita

Con la tua vita

Che sembra un film dentro un film

Dentro un film

dentro una foto sbiadita

Un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone

Che non l’hai nemmeno mai sentita

Ma tu non sei cattiva, no no

Sei buona come il tuo sapore tra le dita

Mare, fammici stare bene

Dentro c’ho tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ste cose

Portale via con te

E conto a milioni le fasi chе ho

Poi ho compreso e dico chissà se ho ragione o no

Io non lo guardo mai il mondo tuo da un oblò

Non ci ascolto, sì, in conchiglie il mare che ho dentro

Lascio andare, tutto appare, faccio strade in lacrime

Chiudo a chiave, poi scompare tra le cose che ho con te

Dico chissà se mi mandi, sono intorno due orbite

Entro in fissa in strani giorni, come in fondo fai con me

Sul ciglio delle porte tue serrate col lucchetto

E dico amarti sottosopra forse riesce meglio

Tipo come chissà se mi ascolti

Come quando chiudi gli occhi

come le cose che ho in testa

ehi

Mare, fammici stare bene

Dentro c’ho tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ste cose

Portale via con te

E forse andranno via tutte ste cose come onde

Sopra la sabbia il sole scende e io sto peggio

Ma non t’ho visto e non t’ho detto mai

Che bello starsene seduti, sai

Noi due una scia d’aereo e tutti muti

Mare, fammici stare bene

Dentro c’è tuttecose

Stiamocene io e te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ‘ste cose

Portale via con te

Che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ‘ste cose

Portale via con te

Forse andranno via tuttestecose come onde

sopra la sabbia il sole scende

ed io sto peggio

ma non ti ho visto e non ti ho detto mai

che bello starsene seduti noi due

e una scia d’aereo e tutti muti, ssshh

Mare, fammici stare bene

Dentro c’ho tuttecose

Stiamocene io e te

che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ste cose

Portale via con te

che stare male non vale

Se non lo puoi gridare

Portati via ste cose

Portale via con te

Mare, fammici stare bene

Dentro c’ho tuttecose

Stiamocene io e te