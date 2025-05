Gazzelle e quella parola nel nuovo singolo che ci racconta tutti: “Stupido”

Testo e significato del nuovo singolo inedito di Gazzelle, Stupido.

Il brano esce a sorpresa in un momento chiave della sua carriera, a meno di un mese dai due live-evento del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Dopo l’emozionante esibizione al Concerto del Primo Maggio a Roma, Gazzelle aggiunge un altro tassello alla sua narrazione con Stupido, pubblicato da Maciste Dischi e Warner Music Italy.

Un brano che arriva pochi mesi dopo l’album INDI, e che si muove ancora una volta tra romanticismo malinconico e verità senza filtri. La poetica di Gazzelle è tutta qui: parole semplici ma disarmanti, pensieri quotidiani che diventano versi da cantare sotto palco.

Stupido racconta il sentimento che resta dopo una fine, la consapevolezza di aver sbagliato, ma anche l’incapacità di voltare pagina. Una confessione in piena regola, tra rimpianti e lucidità, in perfetto stile Gazzelle. Il titolo non è solo un giudizio su se stessi, ma un modo per dire “sono ancora qui”, con tutto ciò che si ha e si è.

Due live storici: Circo Massimo e San Siro

L’uscita del singolo anticipa due date storiche per l’artista romano: per la prima volta Gazzelle sarà sul palco del Circo Massimo il 7 giugno e allo Stadio San Siro il 22 giugno.

Due location simboliche, due concerti che rappresentano una tappa fondamentale del percorso di un artista che ha sempre messo la musica al primo posto, rimanendo fedele alla propria identità.