Gazzelle annuncia l’uscita della nuova versione del suo album. “Ok un cazzo” conterrà 4 brani inediti

Gazzelle è pronto a riportare nei negozi di dischi il suo ultimo album, Ok. Il titolo della nuova versione in uscita il 10 dicembre è un chiaro e diretto Ok un cazzo.

Il cantautore aveva già annunciato la notizia quando, ospite di X Factor, aveva lanciato il nuovo singolo inedito, Fottuta canzone. Ora arrivano i dettagli sul repack.

Ok, lanciato a febbraio del 2021 per Maciste Dischi / Artist First, ha già conquistato la certificazione disco di platino.

La nuova versione, già disponibile in pre vendita e pre add, uscirà il 10 dicembre nei seguenti formati: cd, vinile, vinile autografato e Deluxe limitata numerata e autografata con cd, marsupio, tazza, stickers e poster.

Gazzelle Ok un cazzo

Questa la tracklist dell’album, che si arricchisce di 4 nuovi brani tra cui la hit estiva con Mara Sattei e il nuovo singolo:

BLU DESTRI GBTR PERÒ LACRI-MA OK 7 BELVA COLTELLATA feat. tha Supreme SCUSA UN PO’ COME NOI TUTTECOSE feat. Mara Sattei FOTTUTA CANZONE BRUTTA NUVOLA MEGLIO DI PRIMA

Gazzelle è pronto a tornare live nei palazzetti di tutta Italia! Questi gli appuntamenti confermati, prodotti da Vivo Concerti:

15 gennaio 2022, Casalecchio di Reno – Unipol Arena

18 gennaio 2022, Firenze – Mandela Forum

21 gennaio 2022, Roma – Palazzo dello Sport

27 gennaio 2022, Napoli – PalaPartenope

29 gennaio 2022, Bari – PalaFlorio

2 febbraio 2022, Torino – Pala Alpitour

4 febbraio 2022, Assago (MI) – Mediolanum Forum

Foto di copertina di Alessandro Treves