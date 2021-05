Gazzelle: nel 2022 in tour nei palasport. Date e Biglietti

In Copertina

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 28 maggio 2021

99 posse, Sonhora, Loredana Errore, Fulminacci e tanti nuovi artisti nell'appuntamento di questa settimana.

Classifica Radio Earone Settimana #21: Coldplay in testa, ma Martin Garrix, Bono e The Edge si avvicinano...

L'ultima classifica radio Earone del mese di maggio premia la musica internazionale. Coldplay ancora in testa con "Higher Power".

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Il nostro critico musicale recensisce per noi il disco del vincitore del circuito canto di Amici 20.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 28 maggio

Radio date 28 maggio. L'estate sta arrivando e, con lei, il tormentone firmato Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri. Poteva mancare la fruttuosa collaborazione tra i.

Videointervista a Enula: “Mi sento una protagonista della Disney quando i sogni diventano realtà”

E' uscito l'Ep d'esordio di Enula Con(torta), con cui la giovane artista conosciuta ad Amici inizia a porre le basi per un progetto artistico che ha già solide basi.

Nel giorno del suo compleanno Emma annuncia l'uscita di "Best of me"

L'annuncio è arrivato in una diretta Instagram mentre la cantante è impegnata con le prove del tour.

Amici di Maria De Filippi l'edizione 2021 è un successo discografico mai visto prima. Ecco i numeri di questa edizione e delle precedenti.

Negli ultimi dieci anni del programma nessun'edizione è partita col botto come quella di quest'anno.

Måneskin da record con Zitti e buoni. Il brano entra nella Top 10 Global di Spotify... non era mai successo prima!

Il brano è al primo posto della classifiche streaming di ben 13 paesi.

Daniel Cosmic anticipa tutti... è sua "Passione pentimento", la prima hit latina dell'estate 2021 (testo e audio)

Torna il principe italiano del reggaeton con un brano dal ritmo trascinante.

La musica in estate non si ferma... torna Battiti Live di Radio Norba

Sei prime serate per lo show organizzato da "La radio del sud" che quest'anno compie 45 anni.

Per l'estate 2021 in arrivo la carica dei duetti: Gaia, Irama, Samuel, Fedez, Rocco Hunt...

Tra gli addetti ai lavori girano rumors su nuove uscite per l'estate 2021... quel che è certo è che sarà un'estate piena di musica.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

ALBUM IN USCITA 2021

Articolo in continuo aggiornamento...

Videointervista a Pierdavide Carone: “Vi presento il mio concetto di 'Casa'”

Il 28 maggio è il giorno dell'uscita del nuovo album di Pierdavide Carone Casa, disco che arriva a nove anni di distanza dal precedente Nanì e altri racconti.

Videointervista a Enula: "Mi sento una protagonista della Disney quando i sogni diventano realtà"

E' uscito l'Ep d'esordio di Enula Con(torta), con cui la giovane artista conosciuta ad Amici inizia a porre le basi per un progetto artistico che ha già solide basi.

Intervista a Matteo Buzzanca, autore della colonna sonora de "Il Divin codino", dal 26 maggio su Netflix

Autore di successi per molti artisti della musica italiana, l'artista ha appena finito di realizzare un disco per una giovane artista.

Eurovision 2021: videointervista a Destiny (Malta), Blas Canto (Spagna), Vincent Bueno (Austria)

Dall'Eurovision 2021 ecco le interviste a i rappresentanti di Malta, Spagna e Austria, ovvero Destiny, Blas Canto e Vincent Bueno.

Eurovision 2021: videointerviste a Blind Channel (Finlandia), Senhit (San Marino), Jeangu Macrooy (Olanda)

Continua il nostro viaggio tra gli artisti dell'Eurovision Song Contest 2021.

Eurovision Song Contest 2021: ecco le 34 interviste realizzate a Rotterdam

Durante la settimana trascorsa a Rotterdam per l'Eurovision Song Contest abbiamo realizzato interviste con numerosi artisti in gara. Eccole.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Nel successo di vendite di Sanremo 2021 e Amici 20 c'è la risposta alla domanda: perché Amadeus non può lasciare il Festival

Amici 20 vs Sanremo 2021 vendite e risultati. Le due manifestazioni musicali più importanti d'Italia. Da una parte il Festival della Canzone Italiana, la manifestazione che da oltre 70 anni dà spazio agli artisti italiani per una settimana intera, dall'altra il Talent show per eccellenza della televisione italiana in onda per circa 7/8 mesi all'anno e...

Gazzelle: nel 2022 in tour nei palasport. Date e Biglietti

Gazzelle annuncia un nuovo tour nei palazzetti per il 2022. Il tour partirà il 15 gennaio dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per poi proseguire a.

Rachele Bastreghi: da giugno Psychodonna In Tour. Date e Biglietti.

Rachele Bastreghi torna in tour. Sarà l'occasione per portare in giro per l'Italia il suo primo vero album da solista, Psychodonna. LEGGI QUI Sul palco Rachele Bastreghi.

Levante: parte il tour estivo Dall’Alba al Tramonto Live. Date e Biglietti

Levante annuncia le prime date del tour estivo Dall'Alba al Tramonto. I biglietti dei concerti saranno disponibili online a partire da lunedì 31 maggio alle ore.

Videointervista a Claudio Baglioni: il 2 giugno uno speciale evento in streaming per presentare “In questa storia che è la mia”

Il 2 giugno si svolgerà sulla piattaforma ItsART uno spettacolare e irripetibile evento con protagonista Claudio Baglioni. In streaming dal Teatro dell'Opera di Roma il cantautore.

Torna Martina Beltrami. Il nuovo singolo è "Per dirti che (mi spiace)" (testo e audio)

Terzo singolo per la giovane cantautrice lanciata da Amici 19.

Santoianni lancia Litorale, una canzone indie estiva, per chi vorrebbe cambiare vita ma non lo fa mai

Dopo "Stazione di sosta" continua il percorso di rinascita artista del cantautore. La produzione è di Molla.

L'estate 2021 di Annalisa è con "Movimento lento" feat. Federico Rossi

Le voci dei due artisti si erano già incontrate in passato grazie alle collaborazioni con Benji & Fede.

Motta: da giugno il tour estivo 2021. Date e Biglietti

Comincerà da Codroipo in provincia di Udine il tour estivo di Motta. Sarà l'occasione per l'artista di presentare Semplice, il suo ultimo progetto discografico uscito lo.

Max Pezzali: riprogrammato per il 2022 San Siro Canta Max. Date e biglietti

Nelle scorse settimane era stato preannunciato il rinvio al 2022 dei concerti di Max Pezzali (leggi qui). Ora arrivano le nuove date ufficiali di San Siro.

Salmo: riprogrammati per il 2022 i concerti negli stadi. Date e biglietti

Salmo riprogramma per il 2022 le date live negli stadi. Questi i nuovi appuntamenti SALMO - STADI 2022 domenica 3 luglio 2022 - Bibione (VE) - Stadio Comunale mercoledì.

Ultimo: riprogrammato per il 2022 il tour negli stadi. Date e Biglietti

Riprogrammato per l'estate 2022 il tour negli stadi di Ultimo. Si ripartirà domenica 5 giugno da Bibione, per poi proseguire fino a fine del prossimo luglio. Questo.

Giaime: “Non sono uno di quei rapper che ostenta quello che è riuscito a ottenere”

Il 28 maggio è il giorno dell'uscita del nuovo album di Giaime Figlio Maschio. Il rapper ne ha parlato in una conferenza stampa.

Anche Malika Ayane, prodotta dagli Altarboy, ne "Il divin codino" con "Self control"

Nel film anche un brano di Diodato mentre la colonna sonora è a opera di Matteo Buzzanca.

Elisa lancia un importante messaggio e ricorda le parole di Tina Turner: "Donne come te stanno cambiando il mondo"

"Non lasciamo che nessuno ci dica che questo non è il nostro posto"... questo il senso delle parole dell'artista per tutte le nuove generazioni.

Gemello lancia il nuovo brano “Un pezzo di Universo” feat. Coez e Gemitaiz (video)

L'artista torna a due anni di distanza dalla pubblicazione dell'album “UNtitled”.

Andrea Faccenda pubblica "Un giorno storto", un brano pessimista ma con good vibes (testo e audio)

Gavio dopo AmaSanremo lancia il singolo Buon 2020

Modigliani pubblica lo speciale Ep dal titolo “Nuotare”

"Avrei potuto essere sexy" è il ritorno di Davide Papasidero: un fresco inno alla Body Positivity

Laila Al Habash lancia il singolo “Ponza” e il primo tour ufficiale

Maninni fantastica su un nuovo incontro nel nuovo brano “Vestito Rosso” (video)

VV ha pubblicato il suo primo EP "VƎRSO"

Con "Cleopatra" inizia il viaggio di Agape in brano ispirati all'universo femminile

Not Good pubblica l'Ep d'esordio “Erba nei Jeans”

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #21: Sangiovanni al top! Molto bene Ernia!

Classifica Radio Earone Settimana #21: Coldplay in testa, ma Martin Garrix, Bono e The Edge si avvicinano...

Certificazioni FIMI settimana 20: Tre nuove certificazioni per Sangiovanni. L'album è oro in una settimana

Classifica Spotify Settimana #20: nelle charts Amici, Franco Battiato ed Eurovision!

Classifiche di vendita Fimi Settimana #20: gli album e i singoli di Amici di Maria De Filippi al top!

Classifica Radio Earone Settimana #20: guidano i Coldplay davanti a Caparezza. In netta ascesa i Sottotono

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Ermal Meta - Tribù Urbana - Recensione del nuovo album del cantautore

Claudio Baglioni Questa vita che è la mia l'opera concerto totale

Anna Tatangelo Intervista Annazero

Pierdavide Carone Intervista Casa

Enula Intervista Contorta

Eurovision 2021 il giornalista che scoppia in lacrime, Simone zani

Simona Martorelli Intervista Capo Delegazione Italia

Black Mamba Portogallo Intervista Eurovision Song Contest 2021

Blas Canto Intervista Eurovision Song Contest 2021

Fyr & Flamme Denmark Intervista Eurovision Song Contest 2021

Maneskin Intervista Eurovision Song Contest 2021

Vincent Bueno Austria Intervista Eurovision Song Contest 2021

Blind Channel Finlandia Intervista Eurovision Song Contest 2021