Gazzelle: dopo l’Olimpico torna live con il DENTRO XSEMPRE tour

In partenza il DENTRO XSEMPRE tour di Gazzelle.

Prenderà il via il 8 marzo da Padova il nuovo tour di Gazzelle che si chiuderà il 7 aprile a Torino.

Dopo la data del 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, Gazzelle annuncia le date del suo tour nei palazzetti per la prossima primavera.

Non so davvero cosa dire…

È stato il concerto più bello ed emozionante della mia vita. Lo sognavo da quando avevo 6 anni.. GRAZIE a tutti voi che dal 2017 state migliorando la mia esistenza. Non lo dimenticherò mai. Grazie a tutte le persone che lavorano con me da sempre, vi amo. Grazie a tutti gli amici che erano lì.

Torno presto, promesso. 💜

Wow… WOW.

Gazzelle arriva dalla pubblicazione del suo quarto album in studio, Dentro, uscito il 19 maggio 2023 (leggi qui), da cui ha estratto i singoli Non lo dire a nessuno, Idem e Flavio, quest’ultimo per l’estate. In più ha collaborato al brano postumo di Michele Merlo Brooklyn (qui).

Qui di seguito il calendario del tour.

Gazzelle – DENTRO XSEMPRE tour

8 marzo – PADOVA Arena Spettacoli Padova Fiere

13 marzo – MILANO Mediolanum Forum

16 marzo – EBOLI (SA) Palasele

21 marzo – FIRENZE Nelson Mandela Forum

24 marzo – BOLOGNA UnipolArena

3 aprile – ROMA Palazzo dello Sport

7 aprile – TORINO Pala Alpitour

*biglietti in vendita da lunedì 12 giugno alle 14.00

Gazzelle – SCALETTA DEL TOUR

Conosci la scaletta? Clicca qui per comunicarcela e vederla pubblicata.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI