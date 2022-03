Garbino: testo, significato e audio di “Autodistruzione”, nuovo singolo del duo che mette la fantasia a servizio della metrica

Garbino Autodistruzione testo del nuovo singolo.

Nuova release del duo Garbino, reduci dalla recentissima l’avventura a X Factor, che si sono fatti notatr ai Bootcamp con la loro cover di T’appartengo di Ambra Angiolini. Il nuovo singolo si chiama invece Autodistruzione ed è uscito venerdì 25 febbraio in tutti gli store digitali sotto l’etichetta KNTNR.

Con questo singolo, in 3 minuti, sintetizzano tutti gli aspetti della loro natura. Iago Baldassarri, componente del duo che firma testo e musica del pezzo, ha raccontato:

Nei nostri testi dimenticatevi “sole cuore amore” e preparatevi ad aprire il dizionario, tra tardigradi, feniletilamina, scutigere, coleptrate e tanto altro. La fantasia al servizio della metrica e dell’anticonvenzionale prendono piacevolmente il sopravvento.

I Garbino sono una band indie pop barocca, che sta in quel delicato equilibrio tra allegria e malinconia. Punk e autodistruttivi, ma con guizzi improvvisi di eleganza e freschezza. Il loro sound particolarmente accogliente e familiare è opera dell’unione di due strumenti lontani anni luce tra di loro, ma si trovano a dialogare in modo assolutamente inatteso ma piacevole: la viola da gamba e la chitarra.

A questo aggiungiamo le due voci che si rincorrono, si sovrappongono e si sostengono tra melodie senza lasciando un po’ da parte i tecnicismi, lasciando importanza invece alla parola e all’immaginazione.

GARBINO AUTODISTRUZIONE TESTO

Certe volte c’ho l’abisso, parsec di profondità

Lo fisso, lo curo, lo smisto, saturo di velleità

Se per contare i miei sbagli avessi il tempo necessario

Ora sarei bicentenario e conterei anche questo qua

Che contare gli sbagli è un errore

Come l’autocommiserazione

Come ogni situazione in cui mi sento inopportuno

Mi amano tutti ma poi non piaccio a nessuno

Ho la propensione all’autodistruzione

Al sabotaggio di tutto quel che faccio

Ogni progresso io lo butto al cesso

E se sto male mi sta bene

Non basterà un aperitivo per sentirmi vivo

Schivo ogni rapporto umano già da prima di sto virus

Abuso di alcaloidi, stimo il para simpatico

Ma è solo un palliativo e comunque resto apatico

E scorro il feed in cerca di emozioni

Mi rotolo nelle contraddizioni

Come quando

Come quando

Come quando

Come quando

Come quando

Come quando

Odio le ripetizioni

Ho la propensione all’autodistruzione

Al sabotaggio di tutto quel che faccio

Ogni progresso io lo butto al cesso

E se sto male mi sta bene

Ho la propensione all’autodistruzione

Al sabotaggio di tutto quel che faccio

Ogni progresso io lo butto al cesso

E se sto male mi sta bene

Ho la propensione all’autodistruzione

Al sabotaggio di tutto quel che faccio

Ogni progresso io lo butto al cesso

E se sto male mi sta bene