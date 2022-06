“Danza Futuro” è il nuovo album della Garage Gang, il duo romano tra l’indie e la club culture

È fuori dal 3 Giugno per Carosello Records Danza Futuro il secondo lavoro della Garage Gang, a distanza di due anni dal precedente album Boomer Remover, apprezzato dalla critica per aver reinterpretato le tematiche della musica trap. Il duo ritorna sulle scene con un disco dall’impronta elettronica e che dà una voce al desiderio dei giovani di tornare finalmente a ballare nei club e nelle discoteche. Immergendosi a pieno nella club culture, il nuovo album affronta il desiderio di tornare a divertirsi la sera, dopo il periodo infinito di emergenza sanitaria che ha tenuto chiusi per due anni le discoteche e i luoghi di aggregazione. Luoghi sacri per la vita sociale di tutti, ma soprattutto dei più giovani.

garage gang “danza futuro”

Anticipato dai singolo 2+2 e Poliamore, il nuovo album del duo composto da Kodacci e Nerototale, rappresenta un manifesto artistico, tra ottimismo, dialettica irriverente e un pizzico di retromania.

Ecco la tracklist del disco:

1. Solo una prova

2. Che schifo, mi piace

3. 2+2

4. Ostierdam

5. Mossad

6. Dadcore

7. Nuovi amici

8. Poliamore

9. Ghosting

Collocata dalla critica nel filone della post-trap, la Garage Gang, con il nuovo lavoro in studio dimostra la capacità di spaziare tra influenze indie, fino ad arrivare alla culture club, in un mix unico e caratteristico. Guardando con occhio critico la realtà che li circonda, attraverso un linguaggio ironico e irriverente, il duo si è distinto per aver dato spessore e ironia alla musica proveniente dal contesto urban. Brano dopo brano a partire da Essere Pelati, Stellina, GG Armani e Figlio Mio, passando poi per l’album Boomer Remover (Carosello Records), e il nuovo disco, il duo sta riuscendo a costruirsi una propria credibilità e un proprio percorso. Proprio poche settimane fa, sono stati tra i protagonisti del Mi Ami 2022, nella loro prima partecipazione assoluta.