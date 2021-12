Gaia incide un brano natalizio in esclusiva per Amazon Music

Prima collaborazione ufficiale tra Gaia e Amazon Music, un’occasione per celebrare il Natale con un nuovo esclusivo brano Amazon Original, What Christmas Means to me.

Il brano è disponibile dal 3 dicembre in esclusiva su Amazon Music con una serie di contenuti esclusivi.

What Christmas Means to me è una cover del celebre brano di Stevie Wonder che in questa versione viene reinterpretata da Gaia con delle note in portoghese.

Il pezzo è parte della tracklist di una edizione esclusiva dell’ultimo disco di Gaia, Alma – Christmas Edition uscito in esclusiva per Amazon Music.

I contenuti originali che accompagnano questa nuova uscita sono disponibili sui canali YouTube di Amazon Music e di Gaia. Tra questi il videoclip musicale della traccia Amazon Original, in cui le atmosfere natalizie e brasiliane si fonderanno in un’ambientazione unica, e il video di backstage in cui l’artista racconta questo emozionante viaggio.

I canali social di Amazon Music Italia ospiteranno fino a Natale contenuti esclusivi e divertenti girati dietro le quinte per immergere i fan nell’atmosfera delle feste con un tocco brasiliano dono della cantautrice già vincitrice di Amici 19.

Gaia è reduce dal lancio, avvenuto lo scorso ottobre, del suo secondo album, Alma. In questo articolo tutti i dettagli sul disco.