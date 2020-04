In Copertina

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #17: Marracash, Shiva e Ghali ancora ai primi posti

Marracash con "Persona", Shiva ed Eiffel 65 con "Auto Blu" e i Pink Floyd con "The Dark Side of The Moon" guidano le ultime Classifiche di Vendita Fimi di aprile. .

Classifica Radio Earone Settimana #17: il rap al top! Marracash guida davanti a Ghali

Il rap conquista anche la classifica radio Earone! "Neon - Le Ali" di Marracash ed Elisa conquista la vetta davanti a "Good Times" di Ghali. Di Tommaso Paradiso la più alta new entry.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 24 aprile

Pagelle Nuovi singoli 24 aprile 2020 a cura di Fabio Fiume.Ancora tante canzoni sul Covid19… Qualcuna buona questa settimana è venuta fuori, ma altre… Diciamolo.

BACKSTAGE - Intervista a Roberto Razzini: “Potremmo avere un mondo con una musica che non sarà all'altezza delle aspettative”

Intervista a Roberto Razzini, Amministratore Delegato di Warner Chappell Music Italiana, sulle difficoltà del settore musicale durante la fase di lookdown dovuto al Covid-19.

Gli artisti più visualizzati su YouTube nell'ultimo anno. Guidano Eros Ramazzotti e Laura Pausini

Sul podio della classifica i tre artisti italiani più noti nel resto del mondo. .

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 aprile

Radio date 24 aprile 2020.Un nuovo radio date della quarantena per scoprire la nuova musica italiana che arriva nella settimana del 24 aprile nelle nostre.

Pierdavide Carone racconta l'album “Una canzone pop” dieci anni dopo. Capitolo 2 (video live)

In questo nuovo appuntamento il cantautore ci racconta la nascita del brano della svolta, "Di notte".

Covid-19 e la crisi del settore musicale: 10 proposte per salvare la musica in Italia

In dieci punti Le richieste al governo da parte delle principali associazioni che rappresentano l’intera filiera imprenditoriale della musica.

Il Concerto Primo Maggio Roma diventa nell'epoca Covid19 un grande evento televisivo su Rai 3. Ecco i dettagli.

Non si ferma il Concertone e anzi, prende ancora più valore il suo messaggio, in questo momento di emergenza sanitaria e crisi finanziaria.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Giuseppe Anastasi: "Per scrivere le canzoni la mia vita non basta..."

E' uscito il nuovo singolo di Giuseppe Anastasi "Berlino". Ecco la nostra videointervista di presentazione del nuovo progetto artistico e.

BACKSTAGE - Intervista a Roberto Razzini: “Potremmo avere un mondo con una musica che non sarà all'altezza delle aspettative”

Intervista a Roberto Razzini, Amministratore Delegato di Warner Chappell Music Italiana, sulle difficoltà del settore musicale durante la fase di lookdown dovuto al Covid-19.

Videointervista a Ghemon: “So che devo portare le croci come ogni uomo”

Il 24 aprile è il giorno dell'uscita dell'album di Ghemon Scritto nelle Stelle, concentrato di positività e nuova consapevolezza del presente.

Videointervista a Carmen: "Cefalù è una delle mie più grandi vittorie!"

E' uscito il nuovo singolo di Carmen Cefalù, che segna un deciso cambio di rotta rispetto al passato. Ecco la videointervista di presentazione del progetto.

Backstage: intervista ad Andrea Vittori. Tra passione, management e promozione

Intervista ad Andrea Vittori che spiega il suo lavoro di manager e responsabile della promozione. Un viaggio musicale ricco di aneddoti su Francesco Gabbani, Irama e Motta.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Daniel Cosmic e il Body shaming in diretta streaming

Il giovane Daniel Cosmic si è reso protagonista di un episodio decisamente di pessimo gusto in una sua diretta streaming davanti a migliaia di giovani ragazze.Ma partiamo dai fatti. Risale solo a settimana scorsa il dissing a mezzo social tra Daniel e Biondo (ve ne abbiamo parlato qui).Un dissing che abbiamo smesso di seguire quando,...

Astol: un amore a distanza tra trap e reggaeton nel nuovo singolo “Mondo”

Dopo aver conquistato TikTok con i singoli "Princesa" e "Diabla" è uscito "Mondo", il nuovo brano di Astol caratterizzato da un sound latino.

Gaia pubblica il video di "Chega" e lancia una versione con inediti del disco

Il nuovo video è uno dei pochi ad essere stato girato, rispettando tutte le disposizioni ministeriali, durante la quarantena.

Zibba feat Ethan: fuori il singolo “Due” dalle sonorità pop-jazzy

Dopo il successo dell'iniziativa #FreeTheBeats, è uscito "Due", nuovo singolo di Zibba feat Ethan, esempio di contaminazione tra pop, dance, house e.

Marcello Pieri: “Sino a quando non ti rivedrò”, brano ispirato da... Massimo Troisi e Pino Daniele

E' uscito “Sino a quando non ti rivedrò”, il nuovo singolo del cantautore romagnolo Marcello Pieri, negli anni definito come uno dei più eclettici e visionari del panorama nazionale.

Pacifico pubblica il nuovo inedito "Occhi Aperti", online anche il lyric video

"Una canzone di amicizia e incoraggiamento..." con queste parole il cantautore descrive il suo nuovo singolo.

Non voglio cambiare pianeta: il docutrip di Jovanotti dal 24 aprile su RaiPlay

Sarà disponibile dal 24 aprile su RaiPlay Non voglio cambiare pianeta, il racconto di Jovanotti di 40 giorni di viaggio da Santiago del Cile a Buenos Aires.

Madame, "Sentimi" è il nuovo singolo prodotto dai Crookers

"Sentimi è un pezzo che vuole rispecchiare l’amore degli anni ‘20 del ventunesimo secolo" così descrive il brano l'artista.

Deborah Iurato torna a sorpresa con il singolo "Supereroi" (testo e audio)

Deborah Iurato Supereroi è il nuovo singolo.A distanza di un anno dall'ultimo brano inedito, Stammi bene (on my mind), in duetto con i Soul System,.

Sofia Tornambene pubblica “Ruota Panoramica” dopo la vittoria a X-Factor (testo e audio)

Sofia Tornambene Ruota panoramica è il nuovo singolo della vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor, torna oggi 24 Aprile con nuova musica. La giovane artista, che ricordiamo.

Io canto da casa... e non solo, un nuovo Contest per cantanti, ballerini e attori

Io canto da casa... e non solo, questo è il titolo di un nuovo Contest dedicato alla musica italiana, al ballo e alla recitazione.I tempi.

I Subsonica tirano fuori dal 2004 un nuovo album... "Mentale strumentale"

Scelta anomala quella della band torinese che esce con un disco del 2004 rimasto inedito fino ad oggi.

Anteprima Video Emanuele Bianco: “La mia terra”, una lettera d'amore senza scudi e protezioni

E' uscito "La mia terra", il nuovo singolo del cantautore romano Emanuele Bianco. Il videoclip, girato in casa con un iPhone, è in anteprima su All Music Italia.

Zucchero “Canta la Vita”, in occasione della 50ª Giornata Mondiale della Terra

"Canta la vita" è il titolo del brano che Zucchero ha interpretato a Roma in Piazza Colosseo tratto da "Let Your Love Be Known" di Bono Vox.

Anna in arrivo "Bando remix" con Madman & Gemitaiz

Continua il grande successo per la 16enne che sta conquistando le playlist di Spotify a livello mondiale.

Fabio Rovazzi: un nuovo show su Twich con ospiti e sorprese!

Prenderà il via alle 18 del 22 aprile su Twitch il nuovo format di Fabio Rovazzi. Lo ha annunciato con un vlog su YouTube in cui appare con Will Smith, Martin Lawrence e Jack Black.

News

dalla discografia

Covid-19 e la crisi del settore musicale: 10 proposte per salvare la musica in Italia

Live is all you need: oggi in diretta streaming un confronto sull'emergenza nel mondo dell'intrattenimento

AudioCoop, MEI e Rete dei Festival uniti nelle richieste di sostegno al Governo

Nuovi Eventi Musicali a rischio chiusura. Un appello a non tagliare i fondi

Carosello Records supporta i suoi artisti con scelte coraggiose

Chiamatenoi: il lavoratori dello spettacolo si re-inventano in emergenza

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 24 aprile

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 aprile

W la mamma

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

La mosca Tzè Tzè

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

Testo & ConTESTO

TESTO & ConTESTO: Anna, Bando... il Prof di latino entra nel mondo dei "giovani" (o ci prova)

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Sondaggi

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Gaia Trussardi: “Love Love” di Gogaia, il nuovo progetto tra musica e integrazione

Lucio Leoni: una visionaria visione sulle distanza nel singolo “Il Sorpasso” feat. C.U.B.A Cabbal

Ranzy: l'amara sensazione di sentirsi in gabbia nel nuovo singolo “Evado”

Daniel Mendoza: il racconto di una favola sportiva indimenticabile nel singolo “Leicester”

I Miss Mog lanciano il brano “The Fly” con un video di grande attualità

Isabella Turso: il confronto tra due dimensioni parallele nel singolo “Sliding Doors”

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #17: Marracash, Shiva e Ghali ancora ai primi posti

Classifica Radio Earone Settimana #17: il rap al top! Marracash guida davanti a Ghali

Gli artisti più visualizzati su YouTube nell'ultimo anno. Guidano Eros Ramazzotti e Laura Pausini

Certificazioni FIMI settimana 16: quinto platino per Salmo. Tra i singoli Sanremesi platino a Gabbani

Classifica Spotify Settimana #16: tra “Auto Blu” e “Chega”, irrompe “Le feste di Pablo”

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #16: Marracash guida un podio tutto... rap!

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Mina Fossati: Un grande disco che… non mi piace.

Ghemon Intervista Scritto nelle Stelle

Jovanotti Non voglio cambiare pianeta

Pierdavide Carone Di notte 10+

Carmen Intervista Cefalù

XF2020 #NOICISIAMO i casting di X Factor 2020

Marcherita Vicario Pincio Presentazione e live acustico

Pierdavide Carone La ballata dell'ospedale 10+

Pierdavide Carone Una canzone pop dieci anni dopo...

Elisa e Tommaso Paradiso Andrà tutto bene trailer

Giulia Molino Intervista Va Tutto Bene

Gaia Intervista Genesi

Jacopo Ottonello Intervista Colori