Il viaggio musicale di Gaia in Rosa dei venti canzone per canzone

Fuori da venerdì 21 marzo 2024 Rosa dei venti, il nuovo disco di Gaia, un album che arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Chiamo io chiami tu. Andiamo a scoprire tutte le canzoni e chi vi ha preso parte, nella nostra guida all’ascolto.

Rosa dei venti (Columbia Records/Sony Music Italy) contiene 13 tracce e collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. Le canzoni seguono uno stile di scrittura istintivo, un flusso naturale in cui la cantautrice racconta i suoi vent’anni, quella fase della vita che appare spesso senza direzione e destabilizzante, guidata da venti che soffiano e decidono per noi.

Un disco che alterna pezzi intimi a canzoni più energiche tracciando un percorso alla ricerca di una propria bussola interiore.

Per presentare questo progetto Gaia parte dal 21 marzo per un lungo instore tour:

21 marzo TORINO @ CC TO DREAM – ore 18.30

22 marzo MILANO @ MONDADORI Piazza Del Duomo – ore 17.00

23 marzo REGGIO EMILIA @ CC I PETALI – ore 17.00

24 marzo ROMA @ DISCOTECA LAZIALE – ore 17.30

25 marzo RONCADELLE (BRESCIA) @ CC ELNÒS SHOPPING – ore 18.00

26 marzo BUSSOLENGO (VERONA) @ CC PORTE DELL’ADIGE – ore 18.00

27 marzo CATANIA @ CC PORTE DI CATANIA – ore 18.00

28 marzo PALERMO @ FELTRINELLI via Cavour, 133 – ore 17.30

2 aprile SURBO (LECCE) @ CC MONGOLFIERA – ore 18.00

3 aprile CASAMASSIMA (BARI) @ PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA – ore 18.00

4 aprile TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) @ CC MAXIMALL POMPEII – ore 18.00

5 aprile PONTECAGNANO FAIANO (SALERNO) @ CC MAXIMALL – ore 17.00

Inoltre, il 7 maggio 2025 si terrà uno speciale concerto evento, prodotto da Vivo Concerti, al Fabrique di Milano.

