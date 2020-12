Sanremo 2021 Gaia Cuore amaro significato della canzone.

Debutta al Festival di Sanremo 2021 Gaia, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, fresca della certificazione disco d’oro, oltre che per l’album Genesi ( e della ristampa Nuova genesi), anche per i singoli Chega e Coco Chanel.

Ecco come racconta questo ritorno sul palco la giovane artista:

“Spero di affrontare questo Sanremo ansia, spero di non averla mai, spero di affrontarla con curiosità e felicità, cosa che è difficile, però non voglio affrontarlo con troppe pressione perché so che potrebbe togliermi dal motivo per cui sono qui che è fare musica e farla in maniera a più persone possibili.

Mi manca abbracciare le persone, non sentirmi a disagio quando ci si saluta.. mi manca poter cantare davanti ad un pubblico, davanti ad un’energia… il live è bello perché c’è uno scambio, non è mai dare e basta. E mi manca tanto quello, poter sognare in grande, invece adesso siamo tutti limitati. È una rinascita una bellissima che io ho usato tantissimo nell’ultimo periodo, perché mi sento in un momento di rinascita…”

GAIA CUORE AMARO significato

Con poche parole, Gaia descrive la sua canzone su RaiPlay:

“Per la prima volta non parlo d’amore, ma una canzone che parla di me stessa, della mia storia. Il cuore amaro è il mio, racconta un po’ la mia testardaggine nel non mollare, in maniera sincera. È una canzone anche che a livello di arrangiamento, di mood e di produzione racconta la mia storia e ti porta un po’ nel Sud America però in maniera fresca, in maniera odierna… nel mio modo di fare musica.”

GAIA CUORE AMARO TESTO

Testo in arrivo prossimamente…