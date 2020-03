Gaia Gozzi Amici 19. Per la cantante già fuori con l’album Genesi per Sony Music Italia, arriva il momento di giocarsi l’ultima carta per accedere alla finale di Amici di Maria De Filippi.

Ecco come è andata la semifinale di Gaia Gozzi.

Gaia Gozzi Amici 19 semifinale

Gaia è la prima artista ad esibirsi nel primo dei tre gironi. Canta il suo inedito Chega che, come fa notare Maria De Filippi, al momento è trasmesso anche da Rtl 102.5.

Dopo l’esibizione di Javier e Nicolai la classifica mostra che la ragazza è prima.

Alla fine delle esibizioni c’è un pari merito tra Giulia e Gaia al primo posto e si avvia una sfida spareggio.

Per la prima prova delle due ragazze Stash propone una comparata su Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, Vorrei la pelle nera e Crazy in love di Beyonce.

Secondo confronto su una delle voci più significative a livello mondiale degli ultimi anni, Adele.

Vince Gaia che è ufficialmente la prima finalista di Amici 19.

Foto di Fabrizio Cestari – Rockett