Gaia Gozzi Il Rosso delle rose, brano contenuto nella nuova versione dell’album della cantautrice italo-brasiliana vincitrice di Amici 19, Nuova genesi, fuori in versione fisica da oggi, 22 maggio, entra subito nella New Music Friday di Spotify.

Il tutto mentre il primo singolo, Chega, continua a scalare le classifiche digitali e delle radio (questa settimana seconda, prima donne della classifica Earone) e l’album ha superato 15 milioni di stream.

Nuova genesi, finora disponibile solo in digitale, è fuori per Sony Music Italy ed è arricchito da tre brani inediti (il disco è anche in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna).

Il tutto mentre la ragazza stasera sarà impegnata nella seconda delle quattro puntata di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia.

Una delle nuove canzoni dell’album, Il rosso delle rose, è già entrata nella playlist editoriali di Spotify.

La canzone è scritta dalla stessa Gaia Gozzi con Jacopo Ettore, Giorgio Spedicato e Simone Privitera.

Gaia Gozzi il rosso delle rose testo e audio

Ti sei bevuto mai

la fine di un pensiero?

l’hai respirato mai

il mare senza noi

seduto sopra ad un grattacielo

C’è un quartiere dentro di me

che adesso è un gigantesco black out

in mezzo al buio ci diciamo ciao

Se vado a letto vedo facce nuove

sai di saudade intanto fuori piove

la città sbiadisce e tu vai via veloce

spezzi le costole e arrivi al cuore

Senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uh-uh-uh-uh)

senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uh-uh-uh-uh)

Come un escapulario

mi porto dietro il filo del passato

chi mi proteggerà

un po’ ti somiglierà

ma senza averti mai incontrato

C’è un quartiere dentro di me

ed ogni casa l’hai fatta tu

ma adesso è buio e io non ci passo più

Se vado a letto vedo facce nuove

sai di saudade intanto fuori piove

la città sbiadisce e tu vai via veloce

spezzi le costole e arrivi al cuore

senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uh-uh-uh-uh)

senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uh-uh-uh-uh)

Vivo in una stanza in affitto

per ricordarmi di dimenticarti

proietto sul soffitto

le diapositive dei nostri viaggi

Sai quanto odio c’ho visto

ma era colpa degli altri

e ti ho quasi convinto

ora che siamo gli altri

Se vado a letto vedo facce nuove

sai di saudade intanto fuori piove

la città sbiadisce e tu vai via veloce

spezzi le costole e arrivi al cuore

Senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uh-uh-uh-uh)

senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uh-uh-uh-uh)

senza vedere il rosso delle rose

(Uh-uh-uh-uh-uh)