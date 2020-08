Gaia Coco Chanel video.

La giovane cantautrice italo-brasiliana vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi dopo il successo del brano Chega (ancora presente dopo mesi nella Top 50 dei brani più passati dalle radio italiane, vedi qui e certificato con il disco di platino), estrae un nuovo singolo dall’album disco d’oro Nuova genesi.

Da oggi arriva in radio infatti Coco Chanel, canzone già presentata nel corso di Amici.

GAIA COCO CHANEL VIDEO E TESTO

Il brano è accompagnato da un video, diretto dagli Younuts che si snoda in una successione di quadri animati in cui le atmosfere polverose di Erwin Olaf si fondono all’estetica rigorosa di Wes Anderson.

Un alternarsi di immagini di quotidianità di una coppia ormai annoiata e assorbita totalmente dalla routine che cerca di evadere dalla realtà attraverso una sorta di sogno ad occhi aperti nella speranza di ritrovarsi.

“In questo brano, mi diverto, tanto. Decido di mettere alla prova una relazione ormai non più solidissima, invitando il mio compagno a viaggiare con l’immaginazione in Brasile, mentre siamo comodamente seduti sul divano di casa. Il viaggio è riscoperta di se stessi e dell’altro, è lasciarsi andare e affidarsi alla guida altrui, per capire alla fine se siamo in buone mani, sapendo che, comunque andrà, non sarà mai stato tempo sprecato.”

Compositori: Gaia Gozzi / Gerardo Pulli / Piero Romitelli / Simone Privitera

Edizioni: Sony/ATV Music Publishing LLC

Sono indecisa tra me e te

Tra il muay thai e il karate

Se rubarti nei musei

A cena con i tuoi

La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

Sapore maravilha ah

Cola rimmel dalle ciglia ah

Poi mi parli un po’ di Coco Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel

Forse è meglio se ci perdiamo di vista

Ti chiedo scusa, tra noi è stata una svista

A cadere su questo divano siamo i primi in lista

Fammi vedere San Paolo

Fammi vedere se poi ci perdiamo

Rissa per strada, portami a casa

Verso l’esquina di Campo Belo

Eppure aggiungo il guaranà

A questo gin con l’acqua tonica

Sarei da sola adesso se non ti dicessi

Se non ti dicessi

Sono indecisa tra me e te

Tra il muay thai e il karate

Se rubarti nei musei

A cena con i tuoi

La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

Sapore maravilha ah

Cola rimmel dalle ciglia ah

Poi mi parli un po’ di Coco Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel

Guardo il soffitto c’è una bella vista

Ti parlo di Dio, di noi a Bahia, mi esplode la testa

Fammi vedere San Paolo

Fammi vedere se poi ci perdiamo

Giuro che poi litighiamo

Giuro che poi lì ti amo

L’anima pesa quattro pence

La nostra anima ha no chance

Ma forse ora ci trovo un senso

Ora che siamo io e te

Sono indecisa tra me e te

Tra il muay thai e il karate

Se rubarti nei musei

A cena con i tuoi

La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

Sapore maravilha ah

Cola rimmel dalle ciglia ah

Poi mi parli un po’ di Coco Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel

Coco Co-Co-Coco

Coco Chanel