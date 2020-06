E’ uscito per l’etichetta Futura Dischi con distribuzione Sony Music Nonsense, il nuovo singolo di Gabriele Troisi.

Il brano segna l’ingresso del giovane artista campano nella label, che ancora una volta dimostra interesse nei confronti delle proposte urgan e RnB.

E’ passato qualche tempo da Monelli’s, il singolo di debutto di Gabriele Troisi, che con il nuovo brano cerca di confermare le aspettative che il pezzo precedente ha creato.

Nonsense parla di quelle volte in cui ci si ritrova a passare una notte insonne, trascinati senza volerlo in pensieri sconnessi dettati e scatenati da un’altra persona. Ed è così le prime luci dell’alba svelano umori e angosce della sera precedente.

“Quando l’ho scritta pensavo un po’ anche a quella sensazione che si ha addosso la mattina dopo, quando ti svegli ed esci con i vestiti della sera prima: puoi sistemarti quanto vuoi, ma lo senti e si vede che sono quelli della sera prima. Non c’è niente da fare.”

Queste le parole del giovane cantautore che per la sua musica ha scelto un approccio completamente analogico. Non è arcaico, ma necessario. Una volontà dettata da un punto di vista artistica in cui si lascia spazio agli strumenti. Questa per il giovane artista è la chiave per unire sfumature musicali eleganti e internazionali.

Nonsense porta la firma di Gabriele Troisi, mentre produzione e arrangiamento sono stati creati da Salvatore Gaudino e Gabriele Troisi.

GABRIELE TROISI

Gabriele Troisi, nato ad Avellino, si definisce un pianista che scrive canzoni. Con gli EX, la sua band, nel 2018 ha pubblicato l’album Bumaye. Poi, dopo l’esperienza a X Factor Italia (ne abbiamo parlato Qui), ha deciso di iniziare la carriera solista seguendo soul, urban e R’n’B.

Si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Cimarosa di Avellino, ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta e con questo strumento si è avvicinato alla musica pop.