Gabriele Esposito: il brano “Pe’ sempe” anticipa l’EP e un concerto evento a Napoli

Gabriele Esposito torna con un nuovo singolo, dal titolo Pe’ sempe. Il brano è disponibile dal 6 marzo 2026 e anticipa l’uscita dell’EP, che il cantante presenterà in anteprima durante il concerto al Teatro Troisi di Napoli il 22 aprile prossimo.

Dopo il riscontro ottenuto dal singolo Chella llà, Gabriele Esposito annuncia un doppio appuntamento per tutti i suoi sostenitori. Il primo è l’uscita dell’inedito Pe’ sempe (Asino Dischi), ulteriore capitolo del percorso artistico verso la realizzazione del prossimo EP. Il secondo appuntamento è il concerto evento, in programma per il 22 aprile 2026.

Pe’ sempe, prodotta da Starchild, è scritta e arrangiata dallo stesso Gabriele Esposito. L’artista l’ha registrata presso lo studio Artistika Recording di Torre del Greco, con la band composta da Ciro Cino al piano, Daniele De Iulio alla batteria, Aldo Capasso al basso e Andrea Libero Cito al violino. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, firmato dal regista Simone Esposito e girato tra i paesaggi delle montagne d’Abruzzo.

Gabriele Esposito live: info e biglietti

Il nuovo singolo fa parte della scaletta del concerto al Teatro Troisi di Fuorigrotta a Napoli. Lo spettacolo, che segue la mini-tournée Pe’ sempe – Note di un amore che resta, si annuncia come un intenso viaggio tra musica e parole. In quell’occasione, l’artista presenterà dal vivo le sue canzoni con nuovi arrangiamenti ed anche i brani del prossimo EP.

A proposito del concerto, Esposito ha dichiarato che “sarà un ritorno a Napoli carico di significato“, riferendosi all’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro. Questo evento rappresenta per lui una ferita emotiva, atteso che in quel luogo si è tenuto il suo esordio teatrale lo scorso novembre. Il concerto al Teatro Troisi racconterà l’evoluzione artistica del cantante, quale esempio di teatro-canzone contemporaneo.

In scaletta, ci sarà anche il precedente singolo Chella llà che ha superato i 4 milioni di streaming. Il brano è stato scelto come colonna sonora del nuovo film di Peppe Iodice, Mi batte il corazon. La pellicola, con la regia di Francesco Prisco e prodotta da RUN Film, esce nelle sale cinematografiche il 19 marzo 2026.

I biglietti per il concerto di Gabriele Esposito sono in vendita su TicketOne.

