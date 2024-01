Gabriele Esposito presenta “’Na Rivoluzione (sento ‘o bbene ca me faccio)”

Dopo essersi esibito a Capodanno in Piazza del Plebiscito a Napoli, Gabriele Esposito inizia il 2024 con nuova musica. Dal 12 gennaio è in radio e sui digital store il brano “‘Na Rivoluzione (sento ‘o bbene ca me faccio)”.

La canzone descrive un momento particolare della vita del cantautore partenopeo. E racchiude il cammino fatto da quest’ultimo per trovare la propria serenità personale. Questi sono gli aspetti del pezzo che l’artista ha voluto sottolineare nel presentarlo.

Gabriele Esposito racconta: “‘Na Rivoluzione (sento ‘o bbene ca me faccio) è la fotografia di un momento ben preciso per me, e come tutte le fotografie più significative è stata scattata per caso, a seguito di una forte esigenza di esprimere in musica una rivoluzione interiore che era iniziata dentro di me e di cui non ne avevo piena consapevolezza fino al termine della scrittura del brano, è stata una vera e propria terapia per me. Ho deciso di aggiungere la frase del brano “sento ‘o bbene ca me faccio” nel titolo perché penso racchiuda il concetto chiave del brano: percepire il bene che una persona fa a sé stesso è il primo passo verso una comprensione di quello che è il cammino verso la propria serenità personale”.

Prodotta da Kreed e dallo stesso Esposito, la canzone è nata ed è stata registrata in un appartamento sulla Costiera Amalfitana in una dimensione volutamente “casalinga”. Inoltre, il cantautore ha scelto di mantenere le take originali di voci, chitarre e piano, proprio con l’intento di restituire la verità di quel momento.

La canzone anticipa un EP, in uscita nei prossimi mesi per l’etichetta Asino Dischi, che conterrà brani editi e non del cantautore.

Gabriele Esposito –‘Na Rivoluzione (sento ‘o bbene ca me faccio) – video

“‘Na Rivoluzione (sento ‘o bbene ca me faccio)” è accompagnata da un videoclip ufficiale, diretto da Gabriele Esposito e visibile su YouTube dal 16 gennaio 2024.