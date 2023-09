Dopo un’estate ricca di soddisfazioni Gabriele Esposito lancia un brano d’amore, “Si m’annammor”

Gabriele Esposito Si m’annammor significato del testo del nuovo singolo del giovane artista reduce da un’estate ricca di riconoscimenti.

Napoletano classe 1998, Gabriele partecipò 17enne alla dodicesima edizione di X Factor nel 2022, dopo diversi singoli pubblicati, decide di seguire anche musicalmente le sue radici e lancia l’EP “Via Scarlatti” composto da cinque brani di artisti napoletani.

Il progetto raggiunge oltre un milione di streaming in pochi mesi e porta, a dicembre del 2022, al singolo inedito “L’unica” che raggiunge la quinta posizione nella Viral 50 di Spotify e ottiene la copertina della playlist editoriale “Napoli Centro“.

Nel corso del 2023 Gabriele Esposito ha ricevuto un premio al “XXIII Premio Massimo Troisi“, è diventato virale su Tik Tok con una cover in napoletano di “Tango” di Tananai e pubblicato il singolo “Aret ‘a nu penziero” con cui ha vinto il Premio Franco Del Prete.

Gabriele Esposito Si m’annammor significato del brano

Dopo il tour estivo che lo ha visto esibirsi in venti città italiane è tempo ora del nuovo singolo, “Si m’annammor“, fuori da venerdì 22 settembre per Asino Dischi con distribuzione The Orchard.

Si tratta di un brano leggero e spensierato caratterizzato dal suono di un semplice ma efficace riff di chitarra, tipico di Gabriele, che accompagna l’ascoltatore all’interno del brano in un insieme di melodie distese ed energiche in cui l’artista racconta la paura che si prova nella fase dell’innamoramento.

Il cantautore lo racconta così:

“Si m’annammor nun pare ‘a vita mí, m’aggio ‘mparato comme se fa a suffrí”. Le cose più belle, come innamorarsi, sono spesso quelle che ci fanno più paura. Amare ci rende vulnerabili, ci cambia al punto di non riconoscerci più e di non riconoscere la vita alla quale eravamo abituati”.

Gabriele Esposito si m’annammor testo e audio

In arrivo venerdì 22 settembre