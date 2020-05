E’ uscito il 15 maggio per Universal Music il nuovo singolo del raffinato compositore Gabriele Ciampi She Walks In Beauty, ispirato dal poema di Lord Byron.

Nel brano l’artista coniuga il celebre poema con la propria musica in un vero e proprio Inno di speranza, in cui è necessario ritrovare l’infinita bellezza con i gesti più scontati.

La ritrovata bellezza nella normalità dei gesti quotidiani. Il ritorno alla luce dopo un lungo periodo di buio. Questo il sentimento che ha guidato il Maestro Gabriele Ciampi nella creazione di She Walks In Beauty.

She Walks In Beauty di Lord Byron ha ispirato Gabriele Ciampi che con la sua sensibilità artistica ha voluto fotografare il momento storico di questa pandemia universale.

Il testo racconta di una donna che cammina attraversando la notte. Sul suo viso e nel sorriso ci sono i segni del buio e della luce.

Come Lord Byron, anche il Gabriele Ciampi ha scelto una donna per She Walks In Beauty. Si è, infatti, affidato alla splendida voce soul di Teura, un mezzo soprano naturale, con una voce paragonabile ad un solo di violoncello che trasforma la musica scritta sulla partitura in emozione pura.

Gabriele Ciampi ha sempre valorizzato il mondo femminile, fin da quando diresse un’orchestra sinfonica di sole donne cedendo la bacchetta a una di loro per aprire i suoi concerti.

“Questa poesia di Lord Byron potrebbe essere un libretto adatto ad essere orchestrato. Dietro a queste parole profonde esiste musica, bisogna soltanto chiudere gli occhi e ascoltarla. L’opera si basa sul concetto di bellezza spirituale della donna, una bellezza che non si può toccare fisicamente ma che cambia la visione del futuro; una donna immaginaria e misteriosa, che Byron paragona alla notte in un cielo stellato. La speranza di un futuro diverso, radioso, in un poema scritto nel 1814 ma ancora estremamente attuale.”

Queste le parole di Gabriele Ciampi per descrivere She Walks In Beauty.

GABRIELE CIAMPI SHE WALKS IN BEAUTY

Il brano è per Gabriele Ciampi un esperimento inedito. L’artista ha sempre lavorato nel mondo classico e ibrido, mentre She Walks In Beauty è un brano pop internazionale.

Il videoclip che accompagna il singolo fissa immagini forti della pandemia e diventa lo sfondo emozionale di un inno di speranza. Non si tratta di un video tradizionale, ma un autentico reportage dei tre Paesi più colpiti dal virus: Stati Uniti, Italia e Cina.

Le immagini che scorrono sono l’emblema di questa immane tragedia. Le strade che si svuotano, la disperazione dei medici, Papa Francesco che prega nella piazza deserta, ma anche le bare nelle fosse comuni di Hart Island, l’infermiera che crolla sulla tastiera del computer e lo straziante corteo di camion militari con il loro carico pietoso a Bergamo.

She Walks In Beauty è una produzione a distanza. E’ stato, infatti, realizzato esclusivamente con i telefoni. Il violoncello è stato suonato e registrato da Livia De Romanis la cui interpretazione musicale si lega fortemente alla voce di Teura, creando dialogo.

Un invito ai tanti musicisti emergenti a creare, sperimentare e proporre idee nuove.

Il mix del brano è stato effettuato a Los Angeles all’interno del leggendario The Village ed è stato masterizzato agli Abbey Road Studios di Londra.

She Walks In Beauty segna il ritorno sulla scena musicale internazionale di Gabriele Ciampi dopo gli album The Minimalist Evolution (2014), In Dreams Awake (2016) e Hybrid (2018) (Qui la nostra videointervista di presentazione). L’uscita del nuovo disco è prevista per l’autunno.

Foto di Luz Gallardo