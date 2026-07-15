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Vinovo perde due concerti in due giorni: annullati Francesco Gabbani ed Edoardo Bennato

Annullati a Vinovo i concerti di Gabbani (27 agosto) e Bennato (28 agosto): rimborsi su TicketOne.

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Edoardo Bennato e Francesco Gabbani, i due artisti con i concerti annullati all'Ippodromo di Vinovo
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Saltano due concerti in due giorni all’Ippodromo di Vinovo, alle porte di Torino. Dopo l’annullamento del live di Francesco Gabbani previsto per il 27 agosto, è stato cancellato anche quello di Edoardo Bennato in programma il giorno successivo, il 28 agosto. Stessa location, stessa società organizzatrice, stessa motivazione.

In entrambi i casi, come si legge nelle comunicazioni ufficiali, lo stop è dovuto a “ragioni organizzative non imputabili all’artista né al suo team”, con la società che organizza gli eventi non in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dei concerti.

Vinovo, annullati i concerti di Gabbani e Bennato

Il primo annuncio è arrivato il 6 luglio dai canali di Francesco Gabbani e della sua etichetta Artist First. Il concerto del 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, tappa del tour estivo dell’artista prodotto da A1 Concerti, è stato cancellato nonostante fosse prossimo al tutto esaurito.

Pochi giorni dopo la stessa sorte è toccata a Edoardo Bennato. Il concerto del 28 agosto, sempre a Vinovo, faceva parte del tour Quando sarò grande, la tournée che celebra gli ottant’anni del cantautore napoletano. Anche qui la comunicazione parla di ragioni organizzative non riconducibili all’artista, con la società organizzatrice che non è al momento in grado di assicurare lo svolgimento dell’evento.

Come funzionano i rimborsi

Per chi aveva già acquistato il biglietto del concerto di Gabbani, il rimborso è disponibile su TicketOne e va richiesto entro il 15 settembre 2026, secondo le modalità indicate dalla piattaforma. Per il concerto di Bennato valgono modalità analoghe, che verranno comunicate attraverso i canali ufficiali di vendita.

Al momento, per nessuna delle due date è stato annunciato un recupero in un’altra location o in un’altra data.

Il nodo dell’organizzazione dei grandi eventi

I due annullamenti arrivano in un’estate in cui il tema dell’organizzazione dei concerti è al centro del dibattito. La cancellazione preventiva di due serate quasi sold out, per scelta degli organizzatori e non degli artisti, racconta un settore in cui la parte logistica e autorizzativa pesa sempre di più.

Nel caso di Gabbani e Bennato la decisione è stata presa in anticipo rispetto alle date, per non arrivare impreparati a ridosso dell’evento. Una prudenza che, per quanto penalizzi il pubblico, evita i problemi di gestione che in altri casi si sono manifestati soltanto a concerto in corso.

Per entrambi gli artisti, comunque, il resto del calendario estivo prosegue regolarmente. Il tour di Gabbani, partito il 12 giugno, continua con le altre tappe in programma, così come quello di Bennato.

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