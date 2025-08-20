20 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
20 Agosto 2025

Future Hits 2025: oltre 50 artisti in scaletta per l’evento all’Arena di Verona

Tra gli ultimi nomi annunciati ci sono: Annalisa a Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele

News di All Music Italia
Future Hits 2025 all’Arena di Verona gli artisti in scaletta
Condividi su:

Il Future Hits 2025 arriva martedì 2 settembre all’Arena di Verona con una scaletta ricca di protagonisti della Generazione Zeta: tra i nuovi nomi confermati ci sono anche Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele.

ll Future Hits Live di Radio Zeta ha debuttato nel 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con ascolti TV da 275.000 spettatori. Nel 2023 è arrivato prima al Foro Italico e poi all’Arena di Verona, crescendo fino a oltre 324.000 spettatori televisivi. L’edizione 2024 ha confermato il successo con 370.000 spettatori nella data veronese, mentre il 2025 ha già registrato 317.000 spettatori al Foro Italico di Roma.

Numeri che certificano il successo di questo evento ideato da Lorenzo Suraci in affiancamento al Power Hits Estate di Rtl 102.5.

A condurre la serata del settembre dall’Arena di Verona ci saranno Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, per una conduzione tutta al femminile.

Clicca in basso su continua per scoprire tutti gli artisti in scaletta al Future Hits 2025 di Radio Zeta.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Fedez live a Forte dei Marmi con biglietti venduti a metà prezzo secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli 1

Biglietti svenduti al 50% per Fedez a Forte dei Marmi, lo svela Selvaggia Lucarelli
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale 3

Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione
Vasco Rossi sul palco del concerto I Magnifici 7, in onda su Canale 5: scaletta completa. 4

Vasco Rossi - I Magnifici 7 approda su Canale 5: ecco la scaletta dello speciale docufilm!
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 5

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Ultimo autore, le canzoni scritte da Niccolò Moriconi per Bianca Atzei, Francesco Renga e Fiorella Mannoia 6

Da cantautore ad autore: i brani scritti da Ultimo per altri artisti
Amici 25, Maria De Filippi conduce la nuova edizione del talent show con professori e concorrenti del 2025 7

Svelata la data di inizio della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Vista delle strade di Sanremo con il Teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo, in relazione al nuovo accordo tra Rai e Comune per le edizioni 2026-2029 9

Il Festival di Sanremo resta a casa? Il nuovo accordo tra Rai e Comune dovrebbe coprire dal 2026 al 2029
Radio Date settimana 34 2025 – New Music Friday 22 agosto 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Da Eros Ramazzotti a Big Fish

Cerca su A.M.I.