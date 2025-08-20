Future Hits 2025: oltre 50 artisti in scaletta per l’evento all’Arena di Verona

Il Future Hits 2025 arriva martedì 2 settembre all’Arena di Verona con una scaletta ricca di protagonisti della Generazione Zeta: tra i nuovi nomi confermati ci sono anche Annalisa, Fabri Fibra, Neffa e Joan Thiele.

ll Future Hits Live di Radio Zeta ha debuttato nel 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con ascolti TV da 275.000 spettatori. Nel 2023 è arrivato prima al Foro Italico e poi all’Arena di Verona, crescendo fino a oltre 324.000 spettatori televisivi. L’edizione 2024 ha confermato il successo con 370.000 spettatori nella data veronese, mentre il 2025 ha già registrato 317.000 spettatori al Foro Italico di Roma.

Numeri che certificano il successo di questo evento ideato da Lorenzo Suraci in affiancamento al Power Hits Estate di Rtl 102.5.

A condurre la serata del settembre dall’Arena di Verona ci saranno Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, per una conduzione tutta al femminile.

