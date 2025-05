Tutto pronto per Radio Zeta Future Hits Live: l’1 giugno sarà annunciata anche la nuova campagna di comunicazione

Radio Zeta Future Hits Live 2025 tutto pronto per il ritorno a Roma con un cast super cast in scaletta per la quarta edizione dell’evento musicale che dà ufficialmente il via all’estate italiana.

Domenica 1° giugno 2025, dalle ore 21:00, il Centrale del Foro Italico ospiterà la nuova edizione del Festival della Generazione Zeta, trasmesso in diretta in radiovisione su Radio Zeta e RTL 102.5, in streaming su RTL 102.5 Play, e in TV su Sky Uno, NOW e TV8.

Dopo il debutto nel 2022, il Radio Zeta Future Hits Live è diventato in pochi anni uno degli eventi più attesi dalle nuove generazioni. Non solo un palco, ma un vero e proprio racconto condiviso che celebra la musica che accompagna l’estate dei giovani italiani.

L’edizione 2025 sarà anche l’occasione per il lancio in anteprima della nuova campagna di comunicazione di Radio Zeta, che si conferma punto di riferimento per gli ascoltatori under 35.

una CONDUZIONE TUTTA AL FEMMINILE

Alla guida del festival torna, per il quarto anno consecutivo, Paola Di Benedetto, affiancata da Giulia Laura Abbiati, ormai presenza fissa della radiovisione. Il racconto dal red carpet sarà affidato invece a Luigi Santarelli e Alessandra Vatta, pronti a intercettare emozioni e curiosità direttamente dal pubblico e dagli artisti in arrivo.

