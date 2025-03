Radio Zeta Future Hits 2025: svelato il cast di artisti che animerà il Foto Italico di Roma

Radio Zeta Future Hits Live, il cast in scaletta per il festival della Generazione Zeta che torna con la sua quarta edizione e punta a inaugurare l’estate 2025 con un grande evento live in programma domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico di Roma.

Dopo il debutto nel 2022, l’evento si è ormai affermato come uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico giovane. Organizzato da Radio Zeta, emittente del gruppo RTL 102.5, il Future Hits Live ha conquistato un ruolo di rilievo nel panorama dei festival italiani grazie a una proposta musicale perfettamente allineata ai gusti della Generazione Z.

Un festival che guarda al futuro

Radio Zeta Future Hits Live non è solo un evento musicale ma anche un contenitore mediatico in grado di raccontare, coinvolgere e rappresentare le nuove generazioni. Dalla line-up alle scelte di conduzione, ogni elemento è pensato per parlare a un pubblico giovane, con attenzione a linguaggi, trend e protagonisti del momento.

Come da tradizione, anche quest’anno il festival farà da trampolino di lancio alle hit estive e offrirà uno spaccato autentico della musica italiana che piace oggi.

Cliccate in basso per scoprire il cast dell’evento e acquistare il vostro biglietto.