Fuori 80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO album che celebra la grande festa per gli 80 anni di Ivan Graziani

80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO è il nuovo progetto discografico di Officine Pan Idler Tommy distribuito da Sony Music Italy, fuori dal 12 dicembre.

Un album in doppio CD e doppio vinile con libretto fotografico che celebra la grande festa a Teramo per gli 80 anni di Ivan Graziani e con la direzione artistica di Filippo Graziani e Marco Battistini.

“Teramo è la città di mio padre e portare qui questo progetto è stata un’emozione enorme. La fusione tra il tour per i suoi 80 anni e il Premio Pigro ha creato una tempesta perfetta che non poteva non essere impressa da qualche parte.

Questo disco è il ricordo vivo di quella serata stupenda in cui tanti amici hanno voluto rendere omaggio alla storia e alle canzoni di papà, da artisti che appartengono alla sua stessa generazione a nuove voci che ne raccolgono l’eredità, ognuno con il proprio sguardo e la propria sensibilità.

L’affetto che ancora circonda mio padre è la prova di quanto la sua musica resti viva: con queste canzoni oggi papà è più presente che mai”. Filippo Graziani

L’album attraversa il vasto e vario repertorio di Ivan Graziani e nasce dalla registrazione del live del 29 agosto 2025 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo, città natale di Ivan Graziani. Serata nell’ambito del tour prodotto da IMARTS “OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, che si è fuso con il Premio Pigro, dando vita a un evento unico pensato per celebrare l’eredità musicale e umana di uno degli artisti più liberi e visionari della canzone d’autore italiana.

si celebra Ivan Graziani

Quella serata ha unito pubblico e artisti in un’esperienza collettiva intensa ed emozionante, catturata dall’album in tutta la sua energia: niente nostalgia, ma la vitalità di canzoni che continuano a parlare, reinterpretate da voci che rendono omaggio a Ivan con affetto, curiosità e riconoscenza.

Filippo Graziani e la sua band composta da Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Riccardo Cardelli polistrumentista, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Marco Gentile al violino e Marco Pretolani al sax, hanno condiviso il palco con Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Frankie hi-nrg mc, Eugenio Finardi, Mario Biondi e Michele Pecora, che hanno conosciuto Ivan o ne hanno tratto ispirazione.

Ognuno di loro ha dato vita ai brani di Ivan Graziani con intensità e libertà interpretativa. In più, nei brani Solo Arte e Prudenza Mai hanno suonato anche Carlo Simonari, Bip Gismondi e Pasquale Venditto, membri della storica band che accompagnò Ivan nel tour di Cicli e Tricicli.

Gli arrangiamenti curati da Filippo Graziani sono il filo conduttore del progetto: moderni ma fedeli all’anima originaria dei brani. Nascono da una ricerca che Filippo porta avanti da oltre dieci anni con dedizione e rispetto verso l’eredità paterna, trasformando ogni canzone in un dialogo vivo tra passato e presente.