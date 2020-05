Fumé Smettere è il titolo del nuovo singolo fuori su tutte le piattaforme digitali dall’8 maggio.

Il cantautore arriva con questo brano al quarto singolo pubblicato e continua il suo percorso all’interno dell’animo umano alla ricerca delle parole più giuste per provare a parlare d’amore e di sentimenti.

FumÉ smettere

Il nuovo singolo gioca con l’ascoltatore con un sound urban volto a creare un lento crescendo che arriva al suo apice nel finale della canzone.

“Per tutti quelli in bilico, per tutti quelli davanti ad un bivio. In bilico tra un sogno, l’amore della vita e una scelta da fare. Con tutte le paure e insicurezze, ma con la voglia di sapere cosa c’è dall’altra parte. Restare fermi, aspettare. Tornare da lei, lasciare tutto. Rincorrere il sogno fino alla fine. Rischiare tutto. Ritrovarsi al buio, solo per prendersi quello che si è sempre sognato e voluto.“

Smettere è stata scritta da Fumé‘ e composta da lui stesso con Wago. Il brano è prodotto da Dod e Fumé, mentre mix e master sono a cura di Gigi Barocco.

Smettere testo e audio

Mi fermo un secondo

sto zitto e non rispondo

se ne accorgerà di me?

La sua voce contro la mia

come fosse una mania

mi promette il suo ritorno

e che ci credo, fino in fondo

Dopo tutti quegli anni siamo come due rose

cadiamo come petali che bruciano al sole

senza fare rumore

ti vedo in mille persone

Se non ti sta bene quando io sto bene

tieni con te quello che ti tiene

lascia a me quello che viene

del resto chissene…

Come se scoppiasse il mondo

scoppiasse mentre te lo racconto

con questa voce in sottofondo

mi trovo davanti al mio sogno

devo scegliere

sì devo scegliere

me o te?

me o te?

se entrare e rischiare

rimanere con te x amore

restare in stallo

ad aspettare

che tocca a me

che tocca a me

Dopo tutti quegli anni siamo come due rose

cadiamo come petali che bruciano al sole

senza fare rumore