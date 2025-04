Fulvio Be canta il contrasto tra passione e razionalità in “Portami in giro”

Portami in giro è il nuovo singolo del cantautore Fulvio Be, disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 aprile 2025. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, le cui immagini fondono musica, luce e movimento.

Dopo Faccio come farei, Fulvio Be torna con un brano inedito nel quale evoca atmosfere estive e voglia di leggerezza. La canzone si muove tra il desiderio di evasione e la concretezza del quotidiano, mantenendo una forte identità sonora. Portami in giro si presenta come un pezzo pop energico, costruito su una struttura ritmica solida.

La dimensione musicale del brano (etichetta Prolibo – distribuzione Ada Music Italy) è quella contemporanea. Fulvio Be non rinuncia però a una scrittura personale, coerente con il suo percorso artistico fatto di equilibrio tra realtà e immaginazione. Nella musica, il cantautore esprime la sua creatività unitamente alla disciplina e alla dedizione che egli mette ogni giorno nel suo lavoro.

Oltre a essere un artista, Fulvio Be è medico presso uno dei principali ospedali di Berlino. Egli concilia il suo impegno nella musica con i turni lavorativi, sia diurni che notturni. Così, esprime una passione che resiste e si rinnova nonostante le difficoltà del tempo e della vita professionale.

Fulvio Be presenta “Portami in giro”

A proposito del brano, prodotto da Nicolò Fragile, il cantautore afferma: “Questa canzone racconta di un amore travolgente e magnetico, di un legame sospeso in cerca di identità propria che porta ad oscillare tra desiderio e conflitto interiore. Il ritmo incalzante e l’atmosfera cupa creano una tensione palpabile, in un ballo tra luci e ombre. La melodia trascina, invitando a perdersi nell’intensità di quell’istante in cui si accetta di farsi sopraffarre dall’irrazionalità del sentimento, di abbandonarsi alla travolgente forza della passione più pura”.

Portami in giro è accompagnato da un videoclip, diretto da Simone Forti per D-Video Production. Il video è caratterizzato da un’estetica essenziale ma d’impatto. In scena, due ballerini si muovono nella penombra, illuminati da una sfera rossa che crea un gioco di contrasti tra tensione e fluidità. Fulvio Be interpreta il pezzo sotto un cono di luce che ne evidenzia la presenza e l’intensità. Il risultato è un equilibrio tra coreografia e narrazione visiva.

Fulvio Be – “Portami in giro” – Videoclip