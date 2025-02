Fulvio Be, cantautore ma anche neurologo d’emergenza, trasforma la vita in musica con “Faccio come farei”

Si intitola Faccio come farei il nuovo singolo di Fulvio Be, un brano di cui oggi vi presentiamo in anteprima il videoclip sul nostro sito.

Fulvio Be è un cantautore rock-pop bolognese, attualmente residente a Berlino, dove lavora come medico neurologo d’emergenza.

A 34 anni, ha deciso di concretizzare il suo percorso artistico, combinando la sua esperienza professionale con la produzione musicale. La sua musica nasce da profonde riflessioni personali e affronta temi come il cambiamento, la resilienza e il coraggio di superare le aspettative.

FULVIO BE faccio come farei

Questo singolo di Fulvio Be rappresenta l’inno alla leggerezza di chi ha imparato a perdonarsi e a tenere stretti i propri sogni. Il brano arriva dopo Giravolte nel Blu e si presenta come una canzone energica e contagiosa che invita ad abbracciare la vita con grinta, promettendo di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante di autenticità.

Già disponibile sulle principali piattaforme digitali, il nuovo pezzo del cantautore e medico bolognese è stato prodotto insieme a Nicolò Fragile mentre la produzione esecutiva è a cura di Oxa Rags.

Ecco come racconta questo brano Fulvio Be:

“La canzone cattura quel momento in cui ti accorgi di essere arrivato in cima, dopo aver affrontato salite e discese – spiega l’artista – È il respiro profondo di chi si ferma un attimo, guarda indietro senza rimpianti e sorride anche agli errori, perché sono stati parte del viaggio. Faccio come farei è una mattina di sole, un inno alla leggerezza di chi ha imparato a perdonarsi e a tenere stretti i sogni, senza paura di volerli ancora più grandi.“

IL VIDEOCLIP

Il videoclip è stato girato a Milano per la regia di Simone Forti (Produzione D-Video Production; Assistenti: Riccardo Fassi, Edoardo Ruggeri; Foto: Greta Maggi). Eccolo a seguire: