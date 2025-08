Fulvio BE lancia “Il cuore in tasca”. In anteprima il video girato al Bagno Mambo

Dopo i singoli Dentro ai tuoi occhi e Portami in giro, Fulvio BE torna a farsi sentire con un nuovo brano estivo: Il cuore in tasca, disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 25 luglio. Un pezzo che unisce scrittura personale e attitudine radiofonica, prodotto da Nicolò Fragile esce per Beat Sound con distribuzione ADA Music Italy (Warner).

Ma c’è di più: in anteprima su All Music Italia, ecco il videoclip ufficiale del brano, girato nella cornice solare del Bagno “Mambo” di Milano Marittima. Un piccolo viaggio visivo tra estate, nostalgia e libertà, firmato dalla DVideo Production.

fulvio be – Il cuore in tasca: leggerezza, energia e riscatto

Il cuore in tasca è il sesto singolo ufficiale dell’artista italo-tedesco e segna una nuova tappa della sua evoluzione. Fulvio BE conferma uno stile che mescola immediatezza pop, scrittura riflessiva e gusto melodico. Il brano, racconta l’artista, è “un inno a uscire dagli schemi e ad osare, che è, alla fine, l’unica via per vivere a pieno la vita”.

“Accompagnata da ritmi incalzanti e sonorità energiche, questa canzone esalta la rinascita dopo la caduta. È un brano che parla di riscatto e della voglia, ma anche del bisogno, di rimettersi in gioco. Del desiderio di ripartire con decisione dopo un periodo di difficoltà, ricordando le avversità superate e decidendo di fare dei propri punti di forza le fondamenta su cui costruire la propria rinascita. È un brano che ha l’obiettivo di spingere tutte quelle persone che hanno dato tanto nella vita a ritagliarsi un proprio spazio: ad alzare con grinta la testa e la voce, per poter veder realizzato a pieno tutto il potenziale nascosto”.

Il brano è stato presentato live nei giorni scorsi al Premio Lunezia.

Anteprima esclusiva del video girato al Mambo

A firmare il videoclip è Simone Forti, con Filippo Bodega alla camera e Riccardo Fassi alla direzione della fotografia. L’ambientazione scelta – il Bagno “Mambo” di Milano Marittima – offre lo sfondo perfetto per un racconto visivo fatto di luce, colori saturi e scene che sembrano uscite da una pellicola anni ’80.

“Il video di Il cuore in tasca è un’esplosione di energia estiva e vibrazioni positive. L’abbiamo girato al Bagno Mambo, un posto perfetto per raccontare quella leggerezza che si respira tra amici: risate, biliardino, balli sotto il sole… tutto con quei colori caldi e saturi che ricordano le vecchie pellicole anni ’80. Ci sono scene al rallentatore, occhiali da sole oversize, motorini… Ogni dettaglio serve a trasmettere quella sensazione di libertà totale, come quando ti senti vivo e leggero, senza pensieri”, racconta Fulvio.

Guarda qui il video in anteprima

Crediti video

Parole e musica: Fulvio BE

Produzione musicale: Nicolò Fragile

Produzione video: DVideo Production

Camera: Filippo Bodega

DOP: Riccardo Fassi

Editing & Color: Simone Forti

Produzione esecutiva: OXA RAGS

Location: Bagno Mambo (Milano Marittima)