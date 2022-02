Fulminacci torna con una nuova versione dell’ultimo disco (con Willie Peyote)

Fulminacci torna a quasi un anno dalla pubblicazione del suo secondo album, Tante Care Cose, e dopo averci fatto entrare nel Far West con il singolo Brutte Compagnie, torna con nuove canzoni e una versione arricchita dell’album… Tante care cose e altri successi, fuori dall’11 marzo per Maciste Dischi / Artist First.

Per la prima volta, in una album del giovane cantautore, c’è un ospite d’onore… Willie Peyote. È già attivo il pre-order dell’edizione limitata, autografata, colorata e numerata in vinile qui.

Questa la tracklist dell nuova versione del disco:

Brutte compagnie Chitarre blu Canguro Le biciclette Sembra quasi Santa Marinella Tattica La grande bugia Miss Mondo Africa Un fatto tuo personale Aglio e olio (feat. Willie Peyote) Forte la banda Giovane da un po’ Meglio di così

FULMINACCI TOUR

Al via a maggio il TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI TOUR, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Al sold-out della data di Bologna si aggiungono anche quello della Capitale, di Milano e di Padova, mentre il live per la data di Firenze viene spostato al Teatro Romano di Fiesole il 24 giugno.

02.05.2022 – Nonantola (Mo) – Vox Club (recupero data del 03.03.2022)

06.05.2022 – Padova – Hall – SOLD OUT (recupero data del 10.03.2022)

11.05.2022 – Bologna – Estragon – SOLD OUT (recupero data del 16.03.2022)

12.05.2022 – Mosciano Sant’Angelo (TE) – Pin Up (recupero data del 18.03.2022)

22.05.2022 – Pozzuoli (NA) – Duel (recupero data del 27.03.2022)

24.05.2022 – Milano – Fabrique – SOLD OUT (recupero data del 09.03.2022)

31.05.2022 – Roma – Atlantico Live – SOLD OUT (recupero data del 25.03.2022)

24.06.2022 – Fiesole (FI) – Teatro Romano di Fiesole (recupero data del 17.03.2022 prevista alla Tuscany Hall di Firenze)

