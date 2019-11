Il 2019 d’oro di Fulminacci non è ancora finito. Sono passate poco più di due settimane dalla consegna della Targa Tenco come miglior opera prima per l’album d’esordio La Vita Veramente (Qui il nostro articolo) e manca sempre meno all’inizio del tour che già ha segnato i sold out in due date.

“Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te: – A novembre usciranno canzoni nuove – Il concerto di Milano è tutto esaurito e a quello di Roma mancano 30 biglietti ma abbiamo deciso di non fare repliche.”

Questo il messaggio postato da Fulminacci sui propri canali social poche ore prima dell’annuncio del sold out anche della data di Roma.

Ma di sicuro non passa inosservata la comunicazione del fatto che il cantautore (Qui la sua videointervista realizzata in occasione del Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma) sta lavorando a nuovi brani. Se stesse preparando una proposta anche per il Festival di Sanremo 2020?

Nel frattempo la popolarità di Fulminacci è cresciuta anche tra il pubblico televisivo grazie a un servizio del programma Le Iene dedicato a lui e alla sua semplicità personale e artistica.

FULMINACCI – LA VITA VERAMENTE CLUB TOUR

Manca poco più di un mese all’inizio di La Vita Veramente Club Tour, organizzato da Magellano Concerti. Ecco le date confermate:

5 dicembre – Milano – Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

6 dicembre – Roncade (Tv) – New Age

7 dicembre – Bologna – Locomotiv

13 dicembre – Firenze – Flog

14 dicembre – Roma – Spazio Rossellini -SOLD OUT

Foto dai Social di Fulminacci