Il 2019 è stato un anno eccezionale per Fulminacci. L’album d’esordio La Vita Veramente (Maciste Dischi / Artist First) ha ricevuto la Targa Tenco come miglior opera prima, mentre il live ha riscosso consensi unanimi con numerosi sold out. Ora l’artista ha annunciato l’uscita nel nuovo singolo San Giovanni e l’arrivo della speciale versione in vinile dell’album d’esordio.

Il singolo San Giovanni sarà inserito nella speciale versione in vinile verde colorato dell’album La Vita Veramente (Qui la videointervista di presentazione), che sarà disponibile, così come il nuovo brano, il 6 dicembre. Un gradito ritorno che arricchisce un progetto che fin dal giorno dell’uscita dei primi singoli ha colpito per originalità.

San Giovanni è stato prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo e viene descritto così da Fulminacci:

“Ieri sera ho parcheggiato la macchina in zona San Giovanni a Roma, stamattina non c’era più. È impossibile pretendere che tutti e 10 i comandamenti siano rispettati, spero almeno che i ladri onorino il padre e la madre. San Giovanni è anche il titolo di una canzone nuova, una piccola storia di città, scritta con la pancia, senza cervello. La dedico a una Renault Twingo e a tutti voi.”

FULMINACCI LA VITA VERAMENTE CLUB TOUR

Fulminacci tornerà live il 5 dicembre a Milano per 5 date nei club, 3 delle quali già sono sold out.

Ecco le date del tour nei club organizzato da Magellano Concerti:

5 dicembre – Milano – Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

6 dicembre – Roncade (TV) – New Age

7 dicembre – Bologna – Locomotiv – SOLD OUT

13 dicembre – Firenze – Flog

14 dicembre – Roma – Spazio Rossellini – SOLD OUT

Tutti coloro che parteciperanno alla data milanese, al termine del concerto potranno acquistare in anteprima il vinile di La Vita Veramente.

Foto dai Social di Fulminacci