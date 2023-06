Fulminacci: nel video di “Ragù” una triste e grottesca condanna alla perdita di pudore ed identità artistica

Fulminacci Ragù testo, significato e video del nuovo singolo del cantautore presentato live al MI AMI.

“Un ragù di cantautore è quello che ci vuole” canta l’artista nel singolo fuori per Maciste Dischi/Artist First e prodotto da okgiorgio. Qui a seguire il videoclip del pezzo diretto da bendo che

sottolinea ed esaspera il significato del brano: una triste e grottesca condanna alla perdita di pudore ed identità artistica, a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo.

Fulminacci Ragù significato del brano

Ecco come racconta questa canzone Fulminacci:

“A volte credo di avere delle idee, ogni tanto mi sembra di pensare liberamente, e in certi rari momenti riesco anche a non mangiarmi le unghie. Questo brano parla di illusioni, ovvero la struttura portante su cui si regge quasi tutto. L’ho scritto in modo istintivo, senza pensare ad uno stile o ad una forma, ma con la certezza di vincerci un Grammy.”

Foto di copertina dell’articolo di Filiberto Signorello.

FULMINACCI RAGÙ TESTO E AUDIO

Ehi, quanto mi dai?

Faccio quello che vuoi

Senza il senso del pudore

Non mi fermeranno mai

Ma non lo vedi che ho fame?

Duemila euro, tre storie

Un ragù di cantautore

È quello che ci vuole

Devo scrivere una hit che non è una hit

Sì, per non fare passi indietro e neanche avanti

E non perdere quel poco di pubblico generalista

Che mi sono conquistato negli anni

Guarda quanto mi somigli, siamo figli

Di antibiotici nei polli

Della plastica nei sogni

E fanno tutti gli artisti

Coi milioni e le facce tristi

E quando mi parli del libro che hai scritto

Io penso

Non m’interessano le tue ragioni

Il tuo pensiero artificiale ti stancherà

La tua esistenza è chiusa dentro una prigione culturale

Non ti verrò a trovare

Ehi, quanto mi dai?

Faccio quello che vuoi

Senza il senso del pudore

Non mi fermeranno mai

Ma non lo vedi che ho fame?

Duemila euro, tre storie

Un ragù di cantautore

È quello che ci vuole

Lo sai che c’è chi crede a Dio, ma no alla medicina?

E mi parla dell’Italia, di com’era prima

Sono contrario ai pregiudizi, ma la tua faccia

Mi fa pensare solo al duce e alla cocaina

Okay che loro sono matti, ma noi depressi

Da quando siamo scesi a patti lateranensi

E come Gianna io l’ho visto un mondo diverso

Da qualche parte nel multiverso

E guai a chi prova a cambiare le cose

Lady D-D-D

Non m’interessano le tue ragioni

Il tuo pensiero artificiale da dove viene e dove va

La tua esistenza è chiusa dentro una prigione culturale

Non ti verrò a trovare

Ehi, quanto mi dai?

Faccio quello che vuoi

Senza il senso del pudore

Non mi fermeranno mai

Ma non lo vedi che ho fame?

Duemila euro, tre storie

Un ragù di cantautore

È quello che ci vuole

Per lo stadio Flaminio

Per l’arena Vittoria

Per le scelte importanti

Che non fanno la storia

Per chi proprio non ci riesce

A cercare lavoro alle feste

Per le figlie di nessuno

Per chi è tutto arrosto e niente fumo

Ehi, quanto mi dai?

Faccio quello che vuoi

Senza il senso del pudore

Non mi fermeranno mai

Ma non lo vedi che ho figli ?

Duemila euro, tre storie

Un ragù di cantautore

È quello che ci vuole

Un ragù di cantautore

È quello che ci vuole

Devo scrivere una hit che non è una hit

Di quelle che ti vergogni mentre le canti

Che non piacciono a nessuno

Ma le sanno tutti quanti