Frozen 2 Il segreto di Arendelle colonna sonora.

Dallo scorso 27 novembre è fuori nei cinema il nuovo episodio di una delle eroine Disney più amate dal pubblico, la Principessa Elsa di Frozen, film che con il primo capitolo vinse due premi Oscar come miglior film d’animazione e per la miglio canzone, Let it go.

Il cartoon è accompagnato da una colonna sonora uscita il 15 novembre in digitale e il 29 in versione cd fisico.

Il primo singolo estratto arriverà in radio questo venerdì, 6 dicembre sia nella sua versione internazionale, Into the unkown, dei Panic! at the disco, e in quella italiana, Nell’ignoto, interpretata da Giuliano Sangiorgi.

È possibile ascoltare Il brano cantato dal leader dei Negramaro nei titoli di coda.

Anche per questa pellicola, le canzoni sono state curate dai Premi Oscar e vincitori dei Grammy Awards Robert Lopez e Kristen Andeeson-Lopez, mentre Christophe Beck (a sua volta nominato ai Grammy) si è occupato delle strumentali, proprio come nel primo capitolo del film.

Questa la tracklist della versione italiana:

Il fiume del passato Interpretata da Claudia Paganelli Qualche cosa non cambia mai Interpretata da Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano, Paolo De Santis e dal cast Nell’ignoto Interpretata da Serena Autieri feat. AURORA Da grande Interpretata da Enrico Brignano Io preferisco le renne Nuova versione Interpretata da Paolo De Santis Perso quaggiù Interpretata da Paolo De Santis Mostrati Interpretata da Serena Autieri e Claudia Paganelli Fai ciò che è giusto Interpretata da Serena Rossi Into the Unknown (Versione Panic! At The Disco) Interpretata da Panic! At The Disco All Is Found (Versione Kacey Musgraves) Interpretata da Kacey Musgraves Lost in the Woods (Versione Weezer) Interpretata da Weezer Nell’ignoto (Versione Giuliano Sangiorgi) Interpretata da Giuliano Sangiorgi

Frozen 2 colonna sonora Nell’ignoto testo

Io ti sento

Ma non puoi

Darmi problemi

Forse non vuoi

Io di dubbi adesso

Ne ho anche troppi e mai dovrei

Darti ascolto, temo che poi me ne pentirei

Non sei una voce

Se tu sirena chiami e io ti do ascolto

Ma non lo farò, lo sbaglio è solo il mio

Le persone che io amo sono tutte qua

È forte il tuo richiamo ma non mi catturerà

Ne ho avute di avventure, non puoi tentarmi tu

Ma forse un viaggio nell’ignoto è ciò che voglio in più

Forse scoprirò

Quello che non so

Quello che non so

Cos’è che vuoi

Tu non mi fai dormire ormai

Sei qui per distrarmi e per mettermi nei guai

Lo sai che il mio posto non è affatto questo e

Tu lo hai capito perché assomigli a me

Il potere sta crescendo

Non è semplice però

Se nel mondo immenso dell’ignoto andrò

Forse scoprirò

Quello che non so

Quello che non so

Se lì fuori vuoi condurmi

Non so proprio come oppormi

Portami dove vuoi ti seguirò

Grazie a te scoprirò

Quello che no so