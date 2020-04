Friz: hip hop e suoni analogici nel nuovo EP “Ballate Dasporto”

E’ uscito per l’etichetta INRI il nuovo Ep di Friz Ballate d’asporto, sei tracce che si caratterizzano per un suono in cui è ben chiaro il background hip hop che si fonde con un suono analogico.

Ballate Dasporto è stato pubblicato il 17 aprile, anticipato dal singolo Cobalto. La produzione è stata curata in una suite analogica da Fed Nance. Un racconto della quotidianità nella città di Bologna, dopo un lungo periodo vissuto il provincia.

“Mi sono ritrovato a lavorare in Piazza Maggiore, in una cucina grande 4mq. Ho conosciuto cuochi e camerieri provenienti da ogni parte del mondo, che mi hanno insegnato come fare le tagliatelle al ragù bolonnaise. Fumavo con loro a fine turno, bevevamo birra dalla stessa bottiglia, mangiando kebab e riso biryani parlando la stessa lingua mischiata. Siamo tutti bahi, che significa “fratelli”: ognuno ha il suo nome seguito da bahi, io per loro ero Friz bai. Senza l’h perché ho sempre pensato si scrivesse così. Da qui si sviluppano gli episodi, gli aneddoti e le suggestioni che ho messo all’interno del disco.”

BALLATE DASPORTO

Ballate Dasporto mette in luce il background hip hop di Friz, che si sposa alla perfezione con il suono organico degli strumenti e il raffinato lavoro di produzione di Fed Nance.

La scrittura si caratterizza per immagini vivide, nelle quali si ritrova tutto l’immaginario dell’autore: i portici che filtrano la luce di un cielo stanco, i viali deserti attraversati all’alba guardando il cellulare, solitudini connesse.

Ecco la tracklist:

1. Assè

2. Ideaa

3. Cobalto

4. Nonsoche

5. Babilonia

6. D’asporto

FRIZ

Dopo un lungo periodo passato a studiare libri di antropologia e a lavorare dentro alle cucine di mezza Italia, Friz nel 2015 ha pubblicato l’Ep Rose Sélavy?, interamente curato da lui.

A fine 2017, insieme all’amico, produttore e polistrumentista Fed Nance, inizia un nuovo lavoro in studio, che con il tempo lo porta a entrare nel roster INRI.

Ballate Dasporto è il primo lavoro di Friz per la nuova etichetta.