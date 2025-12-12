Frezza e Dipinto presentano il loro primo joint EP: “Scugnizzi X Sempre”

Dopo averci dato un piccolo assaggio con il singolo Scugnizzi X Sempre, che ha acceso i riflettori sull’inizio di una nuova era per il rap partenopeo, Frezza e Dipinto presentano ora l’omonimo joint EP, già disponibile in tutti i digital store per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy: “E mo vatt’ ‘a sentì ‘o disc“.

Il progetto è un concentrato di identità, fame e visione, che unisce due percorsi nati nelle stesse strade e destinati a incrociarsi. Ed ecco che Frezza e Dipinto scelgono di mettere al centro la loro essenza: rap diretto, crudo, classico nell’attitudine, ma contemporaneo nello sguardo.

Il risultato? Bare serrate, immagini vive e una chimica naturale che rende ogni incastro una dichiarazione di intenti.

Di fatto, Scugnizzi X Sempre non è solo un titolo, bensì una posizione. È appartenenza, memoria, riscatto e fratellanza. È il racconto di due artisti che, dopo aver conquistato la scena con i rispettivi percorsi solisti, decidono di unire le forze per dare vita a qualcosa di più grande.

FREZZA E DIPINTO, “SCUGNIZZI X SEMPRE”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Scugnizzi X Sempre, il primo joint EP di Frezza e Dipinto: