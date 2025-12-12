12 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
12 Dicembre 2025

Frezza e Dipinto presentano il loro primo joint EP: “Scugnizzi X Sempre”

Con il suo rap diretto e crudo, il disco è un concentrato di identità, fame e visione

News di Lorenza Ferraro
Frezza e Dipinto Scugnizzi X Sempre
Condividi su:

Dopo averci dato un piccolo assaggio con il singolo Scugnizzi X Sempre, che ha acceso i riflettori sull’inizio di una nuova era per il rap partenopeo, Frezza e Dipinto presentano ora l’omonimo joint EP, già disponibile in tutti i digital store per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy: “E mo vatt’ ‘a sentì ‘o disc“.

Il progetto è un concentrato di identità, fame e visione, che unisce due percorsi nati nelle stesse strade e destinati a incrociarsi. Ed ecco che Frezza e Dipinto scelgono di mettere al centro la loro essenza: rap diretto, crudo, classico nell’attitudine, ma contemporaneo nello sguardo.

Il risultato? Bare serrate, immagini vive e una chimica naturale che rende ogni incastro una dichiarazione di intenti.

Di fatto, Scugnizzi X Sempre non è solo un titolo, bensì una posizione. È appartenenza, memoria, riscatto e fratellanza. È il racconto di due artisti che, dopo aver conquistato la scena con i rispettivi percorsi solisti, decidono di unire le forze per dare vita a qualcosa di più grande.

Frezza e Dipinto cover Scugnizzi X Sempre

FREZZA E DIPINTO, “SCUGNIZZI X SEMPRE”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Scugnizzi X Sempre, il primo joint EP di Frezza e Dipinto:

  1. Intro
  2. Ze Pequeno
  3. Comm M Rat
  4. T’Appost
  5. New Era
  6. America
  7. Money Dribbling
  8. Scugnizzi x Sempre (Freestyle)

All Music Italia

Articoli più letti

Semifinale Sanremo Giovani 2025 con i concorrenti in gara nei duelli e nella sfida a tre. 1

Sanremo Giovani 2025, la semifinale: ecco chi sono i sei artisti che si giocheranno i due posti per Sanremo 2026
Finalisti di Area Sanremo 2025 selezionati dalla Commissione Rai 2

Area Sanremo 2025: scelti i 22 finalisti. Tra loro Albe, Mazzariello, Matteo Alieno, Enula e Tomasi
album italiani in uscita 2025 3

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 5

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Artisti che passano da X Factor ad Amici nel nuovo editoriale All Music Italia 6

Da X Factor ad Amici: la migrazione degli artisti e cosa racconta davvero della discografia italiana
New Music Friday 12 dicembre: singoli più attesi settimana 50/2025 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 12 dicembre 2025
Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 8

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Angelica Bove con il brano “Mattone” tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025 9

Angelica Bove - Mattone. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 10

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta

Cerca su A.M.I.