Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Criminali”, l’inedito di Dipinto

Sanremo GiovanI 2023 Dipinto Criminali testo, significato e video del brano con cui l’artista cercherà di arrivare, nella finale del 19 dicembre su Rai1, al palco del Festival di Sanremo.

Tra i finalisti di Sanremo Giovani che arrivano da Area Sanremo c’è Dipinto, artista in forze alla Capitol Records che condividere lo stesso manager di Geolier, Chiummariello.

Sanremo giovani 2023 dipinto criminali significato del brano

Dipinto racconta la sua adolescenza in questo brano rap dai toni old school ma perfettamente calato nel contesto musicale di oggi in cui ci sono furti, criminali, pistole e tutto il resto che sappiamo.

A differenza di altri rapper, però, Dipinto racconta una storia a lieto fine a una ragazza, in cui quel tipo di situazioni che lui stesso definisce “anormali” sono totalmente alle spalle.

E’ un brano che parla, come tanti, di vita vissuta in un quartiere difficile, di cadute e risalite, di riscatto sociale e in cui si mescolano italiano e un pizzico di napoletano, per nulla preponderante.

Dipinto criminali testo e video

Lei mi domanda le giornate in cui son stato più male

superar la timidezza, l’adrenalina che sale

indossavo quel vestito, mi rendeva normale

raccontavo il mio brutale stato, era tutto reale

erano tutti fuorilegge

nessuno sai che ti protegge

la tua anima si spegne

la crudeltà che detta legge

In quel luogo più selvaggio amore presto perché

sognavo in grande era a disagio disse “vieni con me”

primi reati con coraggio avevo molta fame

voglio cambiare la mia vita dopo lei cambia me

ricordo sai, sono cresciuto con dei criminali

e mi odierai, ho fatto cose che erano anormali

ora saprai che eravamo come lupi

ci penso, ricordo ancora quelle ruti

i genitori dei miei amici non volevano che frequentassi i loro figli

dei prof mi dicevano “non avrai buone vie”

mia madre piangeva per il futuro di suo figlio

scene nelle lacrime

cri-cri-criminali

e in fondo lo sentivo che non ero come loro

quann ‘i carev nterra ero l’unico

nun basta chella maschera

a facist pija fuoc

ora che fai per quello che ho detto tu sei in lacrime

ora che mai è ora che accetti il cambiamento in me

che te ne fai per quello che sento di uno come me

che te ne fai per quello che sento di uno come me

ricordo sai, sono cresciuto con dei criminali

e mi odierai, ho fatto cose che erano anormali

ora saprai che eravamo come lupi

e lo sai, ricordo ancora quei ruti

ora che tutto gira intorno a me

ho pianto sangue nelle lacrime

ora non ho limite ne regole

non è mai sicuro stare accanto a me

ricordo sai, sono cresciuto con dei criminali

e mi odierai, ho fatto cose che erano anormali

ora saprai che eravamo come lupi

ci penso sai, ricordo ancora quei ruti

QUI IL VIDEO DEL BRANO