“Prova vivente”, fuori il nuovo singolo, tagliente e senza filtri, del rapper napoletano Frezza

Fuori da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del rapper Frezza, “Prova vivente“, per Warner Music Italy e prodotto da LilTony.

Il brano è l’inizio di una nuova fase per l’artista, che arriva dopo il grande successo di “Vecchio stampo & West Coast“, che ha conquistato la 29esima posizione della classifica Top 200 di Spotify, e di “Favelas“, “PLATA O PLOMO” e “GTA“, usciti tutti da febbraio 2024, che in poco tempo hanno riscosso un importante successo in termini di numeri e critica.

Il nuovo singolo “Prova vivente” ha barre taglienti e accattivanti, che colpiscono senza filtri e mezze misure, grazie alla voce impattante di Frezza, diventato una delle più interessanti rivelazioni della scena rap napoletana e italiana.

In contemporanea al pezzo è uscito anche il videoclip ufficiale, diretto da Vincenzo Fasciato e Cesare Cesarano, dove si vede il rapper nell’ambiente difficile nel quale è cresciuto, mostrando con orgoglio quello che è riuscito a ottenere grazie alla musica e facendo emergere ancora più chiaramente il senso del brano.

Il giovane è partito dal nulla e non ha paura di condividere la sua esperienza di vita perché con impegno, dedizione e passione è riuscito a farsi strada da solo e costruire il suo successo; come dice nel brano “Simm a prova vivent ca s po fa tutt cos”.