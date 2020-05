Fresh Mula: una rivisitazione moderna degli anni ’80 nel singolo “Hood”

Il 15 maggio è uscito per Elektra Records Italia Hood, il nuovo singolo di Fresh Mula.

Hood si caratterizza per un sound fresco, colore ed energia positiva.

Una voce fresca e un mood che esprime buone vibrazioni, grazie alla rivisitazione in chiave moderna delle sonorità tipiche degli anni ‘80, che catapultano l’ascoltatore in un mondo in cui regna il divertimento, in un universo parallelo dove è impossibile stare fermi.

Fresh Mula è un talento non convenzionale ed esplosivo in grado di unire colore, spensieratezza e stile.

L’artista è portavoce del movimento Coolkidz, che identifica un lifestyle basato sullo skate, sul divertimento e su precisi canoni che coinvolgono il mondo della musica e l’abbigliamento.

“Un sound internazionale e innovativo shakerato ad un immaginario che rievoca la cultura pop anni 80. Piacevolmente distante dall’omologazione del panorama musicale italiano. Giovane promessa in ascesa che fa della sua originalità e del suo talento i suoi assi nella manica. Gli anni Ottanta segnarono un’epoca di fiducia nel futuro e grande spensieratezza, i giovani avevano bisogno di divertirsi, di ballare, di scappare con le tipe… penso sia esattamente il sentimento che comunica questo progetto all’ascoltatore, e quello che serve oggi ai giovani. Sono stato colpito da questo ragazzo per la sua diversità e per la capacità di costruire, insieme al suo team, un progetto a 360 gradi di grande qualità, coerente sia in quello che si ascolta sia in quello che si percepisce guardandolo. Le Idee chiare sul proprio percorso, la visione totalitaria e il riuscire a proiettare la propria idea sono la prima chiave del successo.”

Queste le parole di Achille Lauro, Chief Creative Director Elektra Records Italia. Prosegue Angelo Calculli, direttore artistico MK3.

“Un’atmosfera anni ’80, un linguaggio giovane adatto al mondo dei teenager. Il nuovo Principe di Bel Air. Mula usando testi non espliciti lascia spazio all’immaginazione dell’ascoltatore, un linguaggio figurativo che si fonde con le sue sonorità fresche e pulite. Fresh Mula è un artista controcorrente, nonostante la sua giovane età ha dentro di sè un grande senso civico nei confronti del mondo che lo circonda.”

FRESH MULA

Omar, questo il vero nome di Fresh Mula, è nato nel 1998 da madre italiana e padre senegalese.

All’età di 10 anni scopre la passione per la musica grazie ai genitori e all’interesse per la Black Music e per gruppi che la rappresentano come i Jackson 5.

Esordisce su YouTube nel 2019 con il suo singolo My God!, con il quale ottiene i primi apprezzamenti da un pubblico giovanissimo.

Nei videoclip dei suoi brani, Fresh Mula si racconta in un mondo di ispirazione americana. Un universo artistico stilisticamente legato ad un abbigliamento che fa riferimento alla cultura pop degli anni 80.

Una passione per la musica che si lega all’utilizzo di skate e le bmx, con chiari riferimenti a miti della cultura di quegli anni come i film Ritorno al Futuro del 1985 e E.T. del 1982.