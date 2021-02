Uscirà il 12 marzo il nuovo singolo di Fred De Palma Ti Raggiungerò. Il pezzo è già disponibile in pre-order e pre-save.

Da domenica 21 febbraio la canzone è la colonna sonora dello spot televisivo di Wind Tre.

“Il mio nuovo singolo è stato scelto come colonna sonora del nuovo spot di Wind Tre.

Questo il messaggio postato dall’artista che la scorsa estate ha proposto il fortunato singolo Paloma insieme ad Anitta, pezzo che ha conquistato due dischi di platino.

Già qualche giorno fa Fred De Palma sui social aveva svelato che qualcosa sarebbe stato annunciato…

Fred De Palma negli ultimi due anni ha ottenuto risultati importanti anche fuori dai confini nazionali. Se Iluminaba, versione in spagnolo del singolo Una Volta ancora feat. Ana Mena, il secondo più ascoltato in terra iberica nel 2020.

“’Se iluminaba’ è stato davvero il secondo singolo più ascoltato del 2020 in Spagna, una cosa che non succedeva da tanti anni a un artista Italiano.

In quella classifica ci sono quasi tutti gli artisti che mi hanno fatto appassionare a questo genere musicale e adesso che sono lì tra di loro con una mia canzone non so descrivervi quanto sono fiero del mio lavoro e del mio team.”