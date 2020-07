Un altro brano irrompe nell’estate 2020 e ha tutto l’intento di proporsi come tormentone. Il 3 luglio è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Fred De Palma Paloma. Per l’occasione l’artista nato a Torino ha coinvolto la popstar brasiliana Anitta.

Fred De Palma è risultato uno dei dominatori dell’estate scorsa. Con il singolo Una volta ancora realizzato con Ana Mena ha conquistato nel nostro paese 5 dischi di platino, ma il successo non si è fermato qui. (Qui la nostra Top 15 dei tormentoni italiani degli ultimi 10 anni).

In Spagna il singolo intitolato Se Iluminaba ha raggiunto la vetta della classifica Los40 e ottenuto ben 5 dischi di platino, risultato finora mai raggiunto da altri artisti italiani.

Per lui la conferma di essere il prima artista originario del belpaese a fare il reggaeton in italiano e a ottenere risultati di rilievo.

FRED DE PALMA PALOMA

Nel nuovo singolo di Fred De Palma ci sarà la popstar brasiliana Anitta, che in questa occasione canta per la prima volta in italiano.

Il brano porta la firma dello stesso Fred De Palma con Takagi & Ketra, Chicco Sanchez e Federica Abbate, da alcuni anni presenza fissa tra gli autori dei tormentoni estivi.

Anitta, giovane, bella e sexy, in Brasile è una super star che ha pubblicato singoli di successo e 3 album. Ha collaborato con Madonna, J Balvin, Major Lazer, Iggy Azalea e Diplo e ha all’attivo quasi 8 miliardi di streaming globali, 5 nomine ai Latin Grammy e 3 MTV Ema vinti, 47 milioni di followers e un documentario di Netflix a lei dedicato.

Paloma è il primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma che uscirà dopo l’estate.

PALOMA – TESTO

Autori: Federico Palana, Gianluca Ciccorelli, Federica Abbate, Alessandro Merli, Fabio Clemente

Editori: Universal Music Pub, Brioche Edizioni Musicali Srl, Mz Management Srls

Dimmi che tutto

adesso è come sembra

Che la nostra vita è ritornata come prima

Se guardo fuori dalla finestra

Il sole sta scaldando ancora il mondo mentre gira

Tu sei come quella melodia

perchè ti ho sempre in testa

notte e giorno e non vai via

dimmi che nonostante tutto tu sei mia

ti voglio dare un nome

a tutta questa nostalgia

Questa notte chiama

il vento soffia la tua voce fino a qui

cantano Paloma in giro per le strade

come a Medellin

non importa se

se una canzone che sa il mio nome

che importa se

la notte è ancora lunga

aspettavo l’alba

aspettavo te

Ti ho vista lì da sola

e mi sono chiesto se una così bella si innamora

di uno che è cresciuto tra i palazzi in quella zona

Ma tu mi hai detto tutto

senza dire una parola

scusami se vado veloce

Quiero bailar esta noche

Sento il cuore che si capovolge

e non mi ha mai battuto forte così

Questa notte chiama

il vento soffia la tua voce fino a qui

cantano Paloma in giro per le strade

come a Medellin

non importa se

se una canzone che sa il mio nome

che importa se

la notte è ancora lunga

aspettavo l’alba

aspettavo te

Basta che mi tocchi

anche solo un secondo

e il mare mosso poi diventa calmo

Voglio i tuoi occhi

per guardare il mondo

e le tue labbra per dimenticarlo

Vorrei portarti con me

dove nessuna nostra paura

può farci male

Non importa se

se una canzone che sa il mio nome

che importa se

la notte è ancora lunga

aspettavo l’alba

aspettavo te