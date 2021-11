“Freaks Out” Original Soundtrack è la colonna sonora dell’omonimo film

Dal 29 ottobre 2021 è disponibile su tutte le piattaforme streming la colonna sonora del film Freaks Out, composta dal musicista Michele Braga e dal regista Gabriele Mainetti. Dalla stessa data, è possibile acquistare in pre-order Freaks Out Original Soundtrack in versione doppio vinile.

Il film Freaks Out è nelle sale cinematografiche dal 28 ottobre 2021, distribuito da 01 Distribution. Michele Braga e Gabriele Mainetti hanno lavorato alla colonna sonora, rendendola un elemento di assoluto rilievo all’interno del film. I due hanno unito elementi della nostra tradizione musicale ad un sound più contemporaneo, passando anche attraverso la rilettura di grandi classici.

Freaks Out, tra tradizione e contemporaneità

La ricercata miscela sonora tra diversi generi musicali rende la colonna sonora adatta al racconto del film che unisce la storia con il fantasy. Tradizione e contemporaneità sono gli elementi che si intersecano tra loro all’interno di tutto il racconto. Così, lo spettatore viene trasportato in una vera e propria altra dimensione. Tutti i dettagli sono stati analizzati e definiti con grande ricerca, trovando un timbro e un tema specifico per ogni personaggio e per ogni momento chiave del film. L’unione del racconto con la colonna sonora rende caratteristico e spettacolare il viaggio che si intraprende con Freaks Out.

Edita da Edizioni Curci e Goon Films, la colonna sonora di Freaks Out è stata orchestrata da Emanuele Bossi. Le musiche sono state eseguite dalla Czech National Symphony Orchesta di Praga, diretta da Marek Stilec. Il mixaggio è stato realizzato da Goffredo Gibellini presso gli studi della Digital Records.

La colonna sonora si è aggiudicata il premio Soundtrack Stars Award 2021, in occasione della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il premio decreta la migliore colonna sonora tra i film in concorso. Adesso, la colonna sonora è disponibile in formato digitale, su licenza di Carosello Records.

la tracklist

Qui di seguito trovate la tracklist della versione digitale di Freaks Out Original Soundtrack:

1. ISRAEL

2. CENCIO

3. MARIO

4. FULVIO

5. LA RAGAZZA ELETTRICA

6. MEIN HERR

7. FREAKS OUT

8. SPECIALE A FA’ CHE?

9. AMERICA

10. RASTRELLAMENTO

11. FUGA DAL CAMION

12. MATILDE ESCE DAL GRUPPO

13. ISOLA TIBERINA

14. NELL’HAREM DEL ZIRKUS BERLIN

15. A CASA DEI DIAVOLI

16. SALA TORTURE

17. GIOCAMO A FA’ LA GUERA?

18. FRANZ, L’ETERE E IL FUTURO

19. MATILDE AL ZIRKUS BERLIN

20. I MIEI FANTASTICI 4

21. BENVENUTI AL ZIRKUS BERLIN

22. NEL FORNO

23. UNO SPARO NEL CIELO

24. SALVIAMO ISRAEL

25. CACIOTTE E SALSICCE

26. SUL CAMPO DI BATTAGLIA

27. LUMINESCENZA

28. GAME OVER

29. AMERICA – TITOLI DI CODA

30. MEIN HERR – TITOLI DI CODA / LA RAGAZZA ELETTRICA – TITOLI DI CODA

Il doppio vinile di Freaks Out Original Soundtrack è in vendita dal 12 novembre 2021, con contenuti esclusivi. Qui di seguito potete vedere il retro del vinile.