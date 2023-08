In “La Visione” Fre trova nell’instabilità il mezzo per costruire ciò che realmente desidera

Il rapper italiano di origine nigeriana Fre, vero nome Francis Adesanya, ha lanciato nelle scorse settimane un nuovo singolo intitolato La visione.

Francis nasce a Chieti e fin da piccolo si divide tra periferia e città portando avanti la sua passione per la musica. Gli inizi lo vedono prodursi in autonomia i primi Mixtape e suonare nei piccoli locali della sua regione.

Nel 2005 entra a far parte con il fratello di un gruppo ed è qui che Fre inizia a dedicarsi con costanza all’inseguimento del suo sogno. Questa nuova esperienza lo porterà nel corso degli anni a collaborare con grandi nomi dell’hip hop italiano come Vacca, Tormento, Dj Fede degli Atipici Torino, Ronnie Jones, Vincenzo da Via Anfossi, Shade e Bassi Maestro.

Nel 2020 pubblica il suo primo album da solista intitolato Gomorrista. I brani contenuti nel progetto superano un milione di streaming sul solo Spotify.

Nello stesso anno pubblica Sott’acqua, canzone con chiari riferimenti alla pandemia e alla difficile situazione socioeconomica dell’Italia. Un brano che esorta a non smettere di sognare ed a non darsi mai per vinti, anche nei momenti più difficili. Il pezzo supera il milione di views su YouTube.

In seguito arrivano nuove collaborazioni come Un’estate da bere con Ivan Granatino e Xonous e Farsi male con Caneda.

Nel 2023 escono Nevica e Blu. Quest’ultimo brano lo vede duettare con la cantante ed atleta paraolimpica, già vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998, Annalisa Minetti. L’estate 2023 lascia invece spazio al nuovo singolo, La visione.

Questa canzone esplora la visione unica, anche autodistruttiva, di Fre sulla vita e suoi meccanismi che le ruotano attorno.

Orari non convenzionali ed esperienze folli, compongono come tasselli di un mosaico la sregolata routine del rapper che trova nel vivere al limite l’unica via di fuga da un’esistenza opprimente e piatta e nell’instabilità il mezzo per costruire ciò che realmente desidera.

Ecco come racconta il pezzo Fre:

“L’instabilità è il mio equilibrio. Un turbine che scuote la mia esistenza permettendomi di esplorare nuovi orizzonti e di crescere al di là delle aspettative – spiega Fre – Avere una visione personale della vita è come una mappa che ci guida attraverso le avversità e le opportunità, plasmando il nostro destino e permettendoci di raggiungere ciò a cui ambiamo.”